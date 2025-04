Christian Pulisic | il Capitan America del Milan con numeri da record in Serie A

"Capitan America", diceva Zlatan Ibrahimovic, solo qualche mese fa, di Christian Pulisic. Nel frattempo, al Milan, molto è cambiato: da Paulo Fonseca a Sergio Conceiçao, dal 4-2-3-1 al 3-4-3, dalla Supercoppa conquistata all'eliminazione in Champions, dal nono posto all'obiettivo Coppa Italia. Pulisic, di fatto, sempre una garanzia. Con numeri in crescita e da record. È uno dei tre giocatori della Serie A ad avere preso parte ad almeno 50 gol (31 reti e 19 assist) nelle ultime due stagioni in tutte le competizioni, insieme ad Ademola Lookman (50) e Lautaro Martinez (54). Al Penzo è arrivato il suo 16esimo centro stagionale (10 in campionato): non aveva mai segnato così tanto (l'anno scorso era comunque arrivato a 15) e al momento è il capocannoniere del Milan.

