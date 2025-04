Choc in mare muore Alberto Spinaci Colto da malore mentre nuotava al largo Aveva riportato in auge il tuffo Capodanno

tuffo in mare, come amava fare praticamente ogni giorno e con qualsiasi condizioni meteo. Ma per Alberto Spinaci, 59 anni, ieri quel rapporto indissolubile con il mare, è stato. 🔗 Corriereadriatico.it - Choc in mare, muore Alberto Spinaci. Colto da malore mentre nuotava al largo. Aveva riportato in auge il tuffo Capodanno PESARO Ilin, come amava fare praticamente ogni giorno e con qualsiasi condizioni meteo. Ma per, 59 anni, ieri quel rapporto indissolubile con il, è stato. 🔗 Corriereadriatico.it

Cosa riportano altre fonti

Choc in mare, muore Alberto Spinaci. Colto da malore mentre nuotava al largo. Aveva riportato in auge il tuffo Capodanno - PESARO Il tuffo in mare, come amava fare praticamente ogni giorno e con qualsiasi condizioni meteo. Ma per Alberto Spinaci, 59 anni, ieri quel rapporto indissolubile con il mare, è stato... 🔗corriereadriatico.it

Muore a 29 anni nell'incendio della sua casa. Genova sotto choc: cosa c'è dietro al gesto - Tragedia nella notte a Genova: un uomo di 29 anni è morto nel corso dell'incendio dell'appartamento in cui viveva in via Galliano, nel quartiere di Sestri Ponente. Il rogo ha coinvolto 15 persone di cui quattro rimaste ferite, la più grave la madre del 29enne, ricoverata in codice rosso al San Martino. Altre tre persone sono state ricoverate in codice giallo all'ospedale di Villa Scassi. Sul posto la polizia che indaga sulla dinamica. 🔗liberoquotidiano.it

Balena inghiotte un 24enne in kayak e poi lo risputa in mare, la scena dell’attacco in un video choc ripreso dal padre - Inghiottito e poi “sputato”. Un video scioccante mostra il momento esatto in cui una megattera emerge in superficie e, per alcuni secondi, cattura con la bocca un giovane canoista prima di rigettarlo in superficie. L’incidente è avvenuto a Punta Arenas, in Cile, nelle acque della baia di El A’guila, quando Adria’n Simancas, analista, programmatore e musicista venezuelano di 24 anni, stava facendo un giro in packraft (una canoa gonfiabile). 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Choc in mare, muore Alberto Spinaci. Colto da malore mentre nuotava al largo. Aveva riportato in auge il tuffo; Tragedia a San Benedetto del Tronto, 72enne trovato morto in mare; Pesaro, malore fatale mentre nuota in mare: morto Alberto Spinaci. A nulla è valso il soccorso sulla spiaggia; Chi era Alberto Chersoni, morto a 19 anni in ospedale, dopo la caduta in scooter. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Choc in mare, muore Alberto Spinaci. Colto da malore mentre nuotava al largo. Aveva riportato in auge il tuffo Capodanno - PESARO Il tuffo in mare, come amava fare praticamente ogni giorno e con qualsiasi condizioni meteo. Ma per Alberto Spinaci, 59 anni, ieri quel ... 🔗msn.com