Choc in centro a Fidenza accoltellato durante una rissa in piazzale Matteotti | grave in ospedale

grave episodio di violenza si è verificato alle ore 17.30 di martedì 29 aprile in pieno centro a Fidenza. Secondo le prime informazioni un uomo di origine straniera sarebbe stata accoltellata nel corso di una rissa, che avrebbe coinvolto tre persone straniere. Le motivazioni alla base del. 🔗 Parmatoday.it - Choc in centro a Fidenza, accoltellato durante una rissa in piazzale Matteotti: grave in ospedale Unepisodio di violenza si è verificato alle ore 17.30 di martedì 29 aprile in pieno. Secondo le prime informazioni un uomo di origine straniera sarebbe stata accoltellata nel corso di una, che avrebbe coinvolto tre persone straniere. Le motivazioni alla base del. 🔗 Parmatoday.it

