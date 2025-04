Chiude il dormitorio 21 migranti restano senza un tetto

dormitorio di via San Daniele ha chiuso. Era previsto che con la fine di aprile Chiudesse la struttura, presa in carico dal comitato di Pordenone della Croce Rossa e dalla Caritas diocesana. Una risposta umanitaria per dare un tetto ai migranti in attesa di. 🔗 Pordenonetoday.it - Chiude il dormitorio, 21 migranti restano senza un tetto Finita l'emergenza freddo, ildi via San Daniele ha chiuso. Era previsto che con la fine di aprilesse la struttura, presa in carico dal comitato di Pordenone della Croce Rossa e dalla Caritas diocesana. Una risposta umanitaria per dare unaiin attesa di. 🔗 Pordenonetoday.it

Il Comune chiude il dormitorio in città: "I migranti saranno trasferiti a Restinco" - BRINDISI – “Il capannone in via Provinciale San Vito sarà liberato e i migranti saranno trasferiti a Restinco, presso una struttura confiscata alla mafia”. Lo ha annunciato stamattina (lunedì 17 febbraio) l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Brindisi, Ercole Saponaro, durante una seduta... 🔗brindisireport.it

