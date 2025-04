Chieti Solidale Serena Pompilio Azione Politica attacca | Delibere contro la Corte dei Conti per spartirsi poltrone

Delibere che vanno in aperto contrasto con le osservazioni puntuali della Corte dei Conti». A denunciarlo è Serena Pompilio, consigliera comunale di Azione Politica, che accusa l'amministrazione Ferrara di voler «assecondare logiche di spartizione.

Un aperitivo solidale per sostenere Gaza: lo organizza il Partito democratico di Chieti - Un aperitivo per trasformare la solidarietà in azione concreta a sostegno del popolo palestinese: è quello orgranizzato per venerdì 21 marzo, alle ore 19, dal partito democratico di Chieti all’osteria MaFi di Chieti Scalo. Un evento benefico organizzato da cittadini e attivisti per raccogliere... 🔗chietitoday.it

"La cittadinanza italiana diventa un lusso, a Chieti una tassa da 600 euro per il riconoscimento": l'attacco di Pompilio (Azione Politica) - "La cittadinanza italiana rappresenta un diritto fondamentale, sancito dall'articolo 15 della Dichiarazione universale dei diritti umani: 'Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza'. Un diritto che, tuttavia, rischia di trasformarsi in un privilegio per pochi, almeno a Chieti, dove... 🔗chietitoday.it

Consiglio comunale straordinario il 26 aprile: in discussione statuto di Chieti Solidale, bilancio e collaborazione con Ras Al Khaimah - È stata convocata una seduta straordinaria del consiglio comunale di Chieti per sabato 26 aprile alle ore 9,15 nella sala consiliare della Provincia in Corso Marrucino 97. All’ordine del giorno tre punti: si partirà con la revisione dello statuto della società partecipata Chieti Solidale srl... 🔗chietitoday.it

