Chiariello | Milan non inferiore nei derby ma troppi errori gestionali

Chiariello ha offerto la sua analisi ai microfoni di Radio Crc: presente anche un riferimento al Milan 🔗Pianetamilan.it Pianetamilan.it - Chiariello: “Milan non inferiore nei derby, ma troppi errori gestionali” Il noto giornalista Umbertoha offerto la sua analisi ai microfoni di Radio Crc: presente anche un riferimento al

Altre fonti ne stanno dando notizia

Chiariello: “Milan e Bologna partite alla portata del Napoli. Vi spiego perché” - Intervistato a Radio 24, durante Tutti Convocati, Umberto Chiariello ha parlato del Milan in vista della partita contro il Napoli 🔗pianetamilan.it

Chiariello: “La partenza di Anguissa in questo momento non ci vuole, dopo c’è il Milan” - Radio CRC – Chiariello: “La partenza di Anguissa in questo momento non ci vuole, dopo c’è il Milan” Il giornalista Umberto Chiariello, è intervenuto in … L'articolo Chiariello: “La partenza di Anguissa in questo momento non ci vuole, dopo c’è il Milan” proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Milan, disastro Conceicao: media-punti inferiore a quella di Fonseca - Sergio Conceicao non è riuscito nell'impresa di risollevare il Milan dopo l'esonero di Paulo Fonseca. Anzi, è andato addirittura peggio 🔗pianetamilan.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiariello precisa: Il Napoli non era l'anti-Inter, ma il Milan, che non è inferiore nei derby, ha...; (VIDEO)-Umberto Chiariello: “Napoli, invece di 11 leoni, delle mammolette spaurite; Napoli-Milan, salta la coreografia in Curva B nonostante la disponibilità di De Laurentiis: i motivi | ESCLUSIVA; Nuovo incontro Cardinale con Paratici, l’operazione non si farà. Il retroscena. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Chiariello: "Non esiste che Inter-Roma sia più difficile di Napoli-Torino! Allo spareggio non bisogna arrivarci, vi spiego il motivo" - Nel corso di Radio Crc il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto con il suo editoriale verso una giornata di campionato molto importante: "Devo andare controcorrente, mi tocca spesso essere in d ... 🔗msn.com

Chiariello: “Piangere sulle occasioni perdute per una squadra imperfetta è stupido” - Le parole del giornalista Umberto Chiariello ... all’Inter o al Milan il secondo posto lo schifano. È così che va, fa parte del DNA di una società, è proprio il codice genetico di una società. Non per ... 🔗forzazzurri.net

Gaffe Chiariello: “Sozza non è di Milano, è come confondere Napoli e Salerno”. Ma è nato lì - Nel tentativo di difendere l’arbitro Simone Sozza dalle critiche e dalle “dietrologie” che spesso accompagnano le designazioni arbitrali, Chiariello è inciampato in una gaffe che non è passata ... 🔗vesuviolive.it