Chiaravalle Trofeo Liberazione assegnati i titoli provinciali

Per gli Esordienti primo anno, Alessio Biancini; Esordienti secondo anno, Alessandro Pazzaglini; Allievi, Gianmarco PaolinelliCHIRAVALLE, 29 aprile 2025 – 52°dellaorganizzato dal Pedalese. L’edizione 2025 ha assunto un significato ancora più speciale, poiché si è svolta nel ricordo di Papa Francesco. Gli organizzatori hanno voluto rendere omaggio alla sua figura esponendo un pensiero che riflette il suo insegnamento: “Incoraggio ciascuno di voi a vedere lo sport come un percorso di vita che vi aiuti a costruire una comunità più solidale e a portare avanti i valori della vita cristiana: lealtà, sacrificio, spirito di gruppo, impegno, inclusione, ascesi e riscatto. Date sempre il meglio di voi stessi. Vi benedico di cuore”.Sul piano agonistico la corsa ha visto all’opera gli Esordienti di primo anno con il trionfo di Flavio Mattoscio (Velo Club Cattolica) che si è messo alle spalle Alessio Biancini (GS Pianello), Gianluca Catalani (GS Pianello), Giulio Chiusi (Bidente Bike Project), Riccardo Casadio (US Forti e Liberi – Zanetti Cicli), Danilo Damiani (SC Villa S. 🔗 .com