Chiara Ferragni perdite fino a 10 milioni di euro | Le favole non esistono

Chiara Ferragni rompe il silenzio e si riprende le redini del suo impero personale. Dopo mesi difficili segnati da crisi reputazionali, battaglie legali e il crollo dell'immagine pubblica, l'imprenditrice digitale torna a parlare sui social, annunciando una svolta cruciale per il futuro del suo brand.Con un lungo post pubblicato su Instagram, Ferragni ha condiviso con i suoi follower la decisione di diventare proprietaria al 99% della società che controlla il Chiara Ferragni Brand, in quello che lei stessa definisce un atto di responsabilità, ma soprattutto un nuovo inizio. Parole forti, che non nascondono la fatica né le fragilità di un momento segnato da difficoltà economiche e giudiziarie, a partire dal rinvio a giudizio per truffa aggravata che la vedrà in aula a settembre.La ripartenza di Chiara Ferragni: l'annuncio sui social«Non voglio raccontare una favola, le favole non esistono», scrive Ferragni, mettendo da parte ogni filtro per raccontare il proprio presente con onestà.

Per Chiara Ferragni arriva l’ora di pagare il conto: voci di perdite milionarie nel prossimo bilancio - Secondo gli ultimi retroscena l'impatto del Caso Pandoro ha distrutto i bilanci della Fenice Srl, l'azienda principale di Chiara Ferragni. Dagli oltre 14 milioni di euro di ricavi registrati nel 2022, si è passati nel 2024 a ricavi previsti attorno ai 2 milioni di euro. Il futuro ora è legato al passaggio della ricapitalizzazione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Chiara Ferragni, perdite di 10 milioni in 2 anni. La decisione presa dall'assemblea dei soci - Brutto momento per Chiara Ferragni e le sue aziende con il giorno della verità che si avvicina. Stando a quanto affermato dal Corriere della Sera, Fenice, la società titolare dei marchi di Chiara Ferragni, avrebbe registrato nel 2023 ancora ricavi per 11-12 milioni che sarebbero però crollati a meno di 2 nel 2024, cumulando nei... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Perdite per dieci milioni di euro della società di Chiara Ferragni: clima teso tra l’influencer e i soci - Ricavi a picco e perdite per dieci milioni di euro. Con questi dati, non può che essere teso il clima della vigilia delle due assemblee che domani, lunedì 10 marzo, decideranno il futuro della società di Chiara Ferragni. In ballo c’è l’approvazione del bilancio 2023 di Fenice srl – la società chiave, titolare dei marchi -, cui seguirà un’assemblea straordinaria “per varare un’urgente ricapitalizzazione”, come anticipail Corriere della Sera. 🔗ilfattoquotidiano.it

