Chiara Ferragni la rinascita dopo la bufera mediatica Il messaggio sui social | Ecco da dove ripartirò

Chiara Ferragni torna proprietaria di Fenice srl al 99%, il messaggio commovente ai follower: “Non è una questione di quote, ma un inizio”.Chiara Ferragni, la rinascita dopo la bufera mediatica. Il messaggio sui social: “Ecco da dove ripartirò” (Ansa Foto) – notizie.comLa notizia era nell’aria da un po’ e oggi è ufficiale: a darla è stata la diretta interessata utilizzando il mezzo di comunicazione più potente per lei. Instagram. Stiamo parlando di Chiara Ferragni, che è tornata proprietaria al 99% del suo brand.Lo ha fatto aderendo in prima persona all’aumento di capitale deliberato per salvare Fenice Srl, la società che detiene i diritti di Chiara Ferragni Brand. Per salvare la società, stando al verbale dell’ultima riunione visionato da Il Sole 24 ore, sarebbe stata necessaria un’iniezione di circa 6,4 milioni di euro. 🔗 Notizie.com - Chiara Ferragni, la rinascita dopo la bufera mediatica. Il messaggio sui social: “Ecco da dove ripartirò” torna proprietaria di Fenice srl al 99%, ilcommovente ai follower: “Non è una questione di quote, ma un inizio”., lala. Ilsui: “da” (Ansa Foto) – notizie.comLa notizia era nell’aria da un po’ e oggi è ufficiale: a darla è stata la diretta interessata utilizzando il mezzo di comunicazione più potente per lei. Instagram. Stiamo parlando di, che è tornata proprietaria al 99% del suo brand.Lo ha fatto aderendo in prima persona all’aumento di capitale deliberato per salvare Fenice Srl, la società che detiene i diritti diBrand. Per salvare la società, stando al verbale dell’ultima riunione visionato da Il Sole 24 ore, sarebbe stata necessaria un’iniezione di circa 6,4 milioni di euro. 🔗 Notizie.com

Se ne parla anche su altri siti

Dove vive Fedez, la casa da sogno nel cuore di Milano dopo la fine con Chiara Ferragni - La notizia del trasloco di Fedez, il noto rapper italiano e influencer, ha suscitato un grande interesse tra i media e i fan. Dopo aver lasciato la sua residenza a City Life, Fedez ha scelto di ricominciare la sua vita da single a Milano, acquistando un appartamento in una delle zone più storiche e affascinanti della città: Piazza Castello. Ecco dove vive Fedez oggi (Foto IG @fedez – velvetmag.it)Questo cambiamento ha sollevato diverse speculazioni sulla sua relazione con Chiara Ferragni, una delle influencer più seguite al mondo, con cui ha costruito una famiglia e un impero mediatico. 🔗velvetmag.it

Lite tra Chiara Ferragni e il fidanzato dopo i gossip di Corona? Lei vola a Dubai senza di lui - Sembra ci sia stata una brutta lite tra Chiara Ferragni e il suo nuovo fidanzato, l’imprenditore Giovanni Tronchetti Provera. A […] Continua a leggere Lite tra Chiara Ferragni e il fidanzato dopo i gossip di Corona? Lei vola a Dubai senza di lui su Perizona.it 🔗perizona.it

Milano Fashion Week, Chiara Ferragni c’è: il look che segna il suo ritorno dopo il Pandoro Gate - La Milano Fashion Week si accende di glamour e grandi ritorni, e questa volta sotto i riflettori c’è Chiara Ferragni. Dopo oltre un anno di assenza, l’imprenditrice digitale più chiacchierata d’Italia è tornata a farsi vedere tra le prime file delle sfilate, ospite di Dsquared2, marchio con cui ha sempre avuto un legame speciale. Un rientro studiato con attenzione, che segna un nuovo capitolo della sua carriera dopo lo scandalo del Pandoro Gate, le critiche e la necessità di riposizionarsi nel mondo della moda. 🔗dilei.it

Su questo argomento da altre fonti

Chiara Ferragni, dal ritorno alle sfilate alla crisi finanzaria della sua società; Chiara Ferragni punta al rilancio in Romania ma i suoi conti sono i rosso: «Tagli al personale e costi ridotti; Chiara Ferragni: il messaggio di rinascita dopo un anno orribile e i fan apprezzano: Finalmente autentica; “Chiara Ferragni, cronaca di una rinascita”: ma cosa scrive Gente? Perché dopo Fedez si è messa con Tronchetti Provera, non un “tatuato, con le gambe corte e di famiglia modesta di Rozzano”? È questo l'empowerment? E gli sponsor?. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Chiara Ferragni parla della sua rinascita: ma come sta andando? - Chiara Ferragni ha parlato della sua rinascita, ma soprattutto delle difficoltà che si sta trovando ad affrontare. Cosa ha detto? 🔗solodonna.it

Chiara Ferragni si riprende il brand, Selvaggia Lucarelli la stronca: il commento (perfido) sui social - L'influencer ha annunciato via social l'acquisizione del 99% per cento della sua società. Per lei è nuovo inizio. Ma arrivano subito stoccate (ironiche) online. 🔗libero.it

Chiara Ferragni prende il controllo del suo brand, ma la rinascita è davvero possibile? - Chiara Ferragni riparte da sé stessa. L’imprenditrice digitale ha annunciato con entusiasmo sui social di essere diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni Brand, controllando ora il 99% de ... 🔗msn.com