Chiara Ferragni divorzia anche dai soci | torna a essere proprietaria del suo brand

social annuncia di essere tornata proprietaria del 99% della società Fenice. Si defilano Barletta e Morgese? 🔗 Tgcom24.mediaset.it - Chiara Ferragni divorzia anche dai soci: torna a essere proprietaria del suo brand Con un postal annuncia ditadel 99% dellaetà Fenice. Si defilano Barletta e Morgese? 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Su altri siti se ne discute

Chiara Ferragni, perdite di 10 milioni in 2 anni. La decisione presa dall'assemblea dei soci - Brutto momento per Chiara Ferragni e le sue aziende con il giorno della verità che si avvicina. Stando a quanto affermato dal Corriere della Sera, Fenice, la società titolare dei marchi di Chiara Ferragni, avrebbe registrato nel 2023 ancora ricavi per 11-12 milioni che sarebbero però crollati a meno di 2 nel 2024, cumulando nei... Prosegui la lettura 🔗milleunadonna.it

Perdite per dieci milioni di euro della società di Chiara Ferragni: clima teso tra l’influencer e i soci - Ricavi a picco e perdite per dieci milioni di euro. Con questi dati, non può che essere teso il clima della vigilia delle due assemblee che domani, lunedì 10 marzo, decideranno il futuro della società di Chiara Ferragni. In ballo c’è l’approvazione del bilancio 2023 di Fenice srl – la società chiave, titolare dei marchi -, cui seguirà un’assemblea straordinaria “per varare un’urgente ricapitalizzazione”, come anticipail Corriere della Sera. 🔗ilfattoquotidiano.it

Chiara Ferragni interviene per salvare la società Fenice, ma i conflitti tra i soci proseguono - La vita di Chiara Ferragni ha subito un cambiamento radicale dopo il suo ingresso nel mondo dei social media. La nota imprenditrice e influencer, che ha accumulato milioni di follower, non si è limitata a promuovere prodotti di moda e bellezza, ma ha anche affrontato temi sociali e di salute pubblica, come i vaccini contro il Covid-19. Il suo quartier generale, il celebre Bosco Verticale di Milano, è diventato un simbolo di potere e influenza. 🔗velvetgossip.it

Su questo argomento da altre fonti

Fedez e Chiara Ferragni: è guerra in rete. Chi vince e chi perde nel tribunale dei social; Fedez-Chiara Ferragni, ecco l'accordo di divorzio: niente assegno di mantenimento per i figli, c'è l'intesa per le foto sui social; Separazione ufficiale tra Chiara Ferragni e Fedez, divorzio entro 6 mesi: cosa prevede l'accordo sui figli; Chiara Ferragni e il divorzio, l'avvocata Daniela Missaglia: «I bambini sui social? C'è un accordo. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Chiara Ferragni e il patrimonio azzerato di Fenice. Un socio può scaricarla: non piace più ai brand della moda, è finita - I prossimi 12 mesi saranno decisivi per capire se le aziende di Chiara Ferragni avranno ancora un futuro. Fonti vicine ai soci lo confermano al Corriere della Sera, che descrive il clima tesissimo ... 🔗msn.com

Chiara Ferragni, i soci litigano sui conti. Calabi: “Proteste pretestuose, lavoriamo al rilancio” - Gli scontri e il conflitto dietro le quinte (Open) Chiara Ferragni è riuscita a ottenere un aumento di capitale di 6,4 milioni di euro per la società Fenice. E il socio Pasquale Morgese è ... 🔗informazione.it

Chiara Ferragni, nei verbali di Fenice lo scontro tra l'amministratore e i soci 'ribelli': «Proteste pretestuose». Cosa è successo - Quale futuro per la società di Chiara Ferragni? Con il voto contrario del socio di minoranza, il futuro della società si fa incerto. La decisione finale sull’aumento di capitale e sulla ... 🔗leggo.it