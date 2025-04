Chiara Ferragni controlla al 99% il suo marchio e riparte imprenditorialmente

Chiara Ferragni ha recentemente assunto il controllo totale del proprio marchio, divenendo azionista di maggioranza con una quota del 99% del Chiara Ferragni Brand. Tale decisione segna un nuovo inizio e rappresenta un impegno profondo nel riprendere in mano la propria storia imprenditoriale, abbandonando ogni forma di delega e accettando pienamente la responsabilità di guidare . L'articolo Chiara Ferragni controlla al 99% il suo marchio e riparte imprenditorialmente è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it - Chiara Ferragni controlla al 99% il suo marchio e riparte imprenditorialmente ha recentemente assunto il controllo totale del proprio, divenendo azionista di maggioranza con una quota del 99% delBrand. Tale decisione segna un nuovo inizio e rappresenta un impegno profondo nel riprendere in mano la propria storia imprenditoriale, abbandonando ogni forma di delega e accettando pienamente la responsabilità di guidare . L'articoloal 99% il suoè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Sbircialanotizia.it

