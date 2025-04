Chiara Ferragni azionista di maggioranza di Fenice diventa proprietaria del 99% del suo brand

Chiara Ferragni prende le redini della società Fenice e sale al 99%. Lo fa sapere la stessa imprenditrice pubblicando un post sui social. "Oggi voglio raccontarvi una cosa: sono per la primo volta diventata azionista di maggioranza di Chiara Ferragni brand. Non è solo una questione di quote o di. 🔗 Milanotoday.it - Chiara Ferragni azionista di maggioranza di Fenice diventa proprietaria del 99% del suo brand prende le redini della societàe sale al 99%. Lo fa sapere la stessa imprenditrice pubblicando un post sui social. "Oggi voglio raccontarvi una cosa: sono per la primo voltatadidi. Non è solo una questione di quote o di. 🔗 Milanotoday.it

