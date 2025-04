Chiara Ferragni azionista di maggioranza del suo brand | Adesso decido io

Perché Chiara Ferragni è diventata azionista di maggioranza del suo brand: “Basta far finta che vada tutto bene” - Chiara Ferragni è diventata azionista di maggioranza del suo brand. L'imprenditrice ha spiegato i motivi di questa decisione: "Ho scelto di rimettere le mani sulla mia storia, senza delegare".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Nuovo inizio per Chiara Ferragni, ora è azionista di maggioranza del suo brand - (Adnkronos) – Chiara Ferragni è diventata azionista di maggioranza del suo brand. Un nuovo inizio e un "punto da cui ripartire" che racconta la stessa imprenditrice sui propri canali social: da ora il 99% di Chiara Ferragni Brand è suo. "Non è solo una questione di quote o di percentuali: è un inizio", scrive su Instagram. […] L'articolo Nuovo inizio per Chiara Ferragni, ora è azionista di maggioranza del suo brand proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Chiara Ferragni azionista di maggioranza, è crisi con i soci: chi è Pasquale Morgese - Chiara Ferragni si libera dalla stretta dei soci e prende il controllo del suo impero, per provare a rinascere dalle ceneri del Pandoro-gate. L’influencer e imprenditrice ha annunciato sui social di essere diventata per la prima volta azionista di maggioranza della Fenice, la società a cui fanno capo tutti i suoi brand, di cui detiene da oggi una quota del 99,8%. Una decisione radicale, figlia dell’aumento di capitale sostenuto quasi interamente da Ferragni per salvare la società e che ha visto il disimpegno totale dei due soci, Paolo Barletta e Pasquale Morgese. 🔗quifinanza.it

