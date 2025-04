Chi sono i 135 cardinali in Conclave per scegliere il nuovo Papa

Tgcom24.mediaset.it - Chi sono i 135 cardinali in Conclave per scegliere il nuovo Papa Bergoglio in tutto ha creato 163 porporati di cui 133 elettori, tra loro anche i suoi oppositori. Presenti 34 ordini religiosi 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Su altri siti se ne discute

Chi sono i 135 cardinali che potranno entrare nel Conclave ed scegliere il nuovo Papa - Papa Bergoglio in tutto ha creato 163 cardinali di cui 133 elettori, tra loro anche suoi oppositori. Presenti 34 ordini religiosi 🔗tgcom24.mediaset.it

Conclave, chi sono e da dove vengono tutti i 135 cardinali che sceglieranno il nuovo Papa dopo Francesco - Convocati dal decano del Collegio cardinalizio, Giovanni Battista Re, i cardinali di tutto il mondo stanno raggiungendo il Vaticano per i funerali di Papa Francesco e per le Congregazioni generali in vista del Conclave che eleggerà il successore di Bergoglio. Come stabilito dalle norme, potranno votare solo i cardinali che non hanno ancora compiuto 80 anni. In totale i cardinali elettori sono 135. 🔗ilfattoquotidiano.it

Chi sono i 135 cardinali che potranno entrare nel Conclave ed scegliere il nuovo Papa - Papa Bergoglio in tutto ha creato 163 cardinali di cui 133 elettori, tra loro anche suoi oppositori. Presenti 34 ordini religiosi 🔗tgcom24.mediaset.it

Cosa riportano altre fonti

Geografia, età, ordini religiosi: chi sono i cardinali chiamati ad eleggere il nuovo Papa; Il Conclave sembra un partito, tra correnti e temi divisivi; Chi sono i cardinali più papabili in vista del Conclave; Conclave, chi sono e da dove arrivano i cardinali che eleggeranno il nuovo Papa. 🔗Ne parlano su altre fonti

Conclave 2025: il giuramento, chi sono i cardinali elettori. Serviranno 88 voti per eleggere il nuovo Papa. Come funziona - Lunedì 5 maggio 2025, alle ore 17.30, nella Cappella Paolina in Vaticano, si terrà il giuramento solenne di tutti coloro che collaboreranno al conclave. Il rito, presieduto ... 🔗leggo.it

Conclave, dal 'baby elettore' Bychok al 'vecchio' Osoro Sierra: chi sono i 135 cardinali al voto - (Adnkronos) - Il più giovane ha 45 anni, il più anziano 79. Sono 135 da 71 Paesi diversi dei cinque continenti i cardinali che entreranno in Conclave nel pomeriggio di mercoledì 7 maggio per eleggere ... 🔗msn.com

Conclave, quanti e chi sono i cardinali elettori del nuovo Papa: l'elenco - Sono 135 gli alti prelati che hanno diritto al voto per l'elezione del Pontefice che succederà a Francesco. Due di loro hanno già annunciato la propria defezione per ragioni di salute. L'apertura del ... 🔗tg24.sky.it