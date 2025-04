Chi sono gli ex di Sabrina Impacciatore dal fidanzato violento all’attore di Hollywood Nick George

Sabrina Impacciatore si è sempre mostrata riservata sulla sua vita privata, tuttavia in un'intervista del 2023 a Vanity Fair ha raccontato di un fidanzato violento in questi termini: "Sembra una manifestazione di amore eccessivo, quindi una donna che voglia sentirsi amata in maniera estrema vede nella violenza una forma di sentimento unico. E spesso crede di non essere degna di altro, magari a causa di un complesso fisico: in qualche modo è giusto che lui mi picchi, pensa. Poi, solitamente l'uomo che ti picchia dopo si mette in ginocchio – a me è successo –, piange e chiede perdono". Da questa situazione Sabrina Impacciatore è finalmente uscita. Sempre alla stessa rivista ha spiegato: "sono libera da tre anni e mezzo: detesto la parola "single". E sto curando le mie ferite affettive. sono una persona di sentimenti estremi, carne e sangue, persino nelle amicizie.

Sabrina Impacciatore: “Mi sono sentita spesso un transessuale. Le droghe? Le ho provate tutte” - L’attrice Sabrina Impacciatore è tra le ospiti della prima puntata di Belve, la cui nuova edizione prende il via su Rai 2 nella serata di martedì 29 aprile. Intervistata da Francesca Fagnani, l’interprete ha rivelato di aver provato tutte le droghe: “Le più affascinanti sono state quelle allucinogene. E ci sono rimasta sotto”. Impacciatore, quindi, rivela cosa ha provato: “Nove ore di trip non posso raccontarle. 🔗tpi.it

Sabrina Impacciatore a Belve: «Droghe? Provate tutte. Mi sono sentita una trans. Sono stata innamorata di una donna» - Dopo la mancata partenza per la morte di Papa Francesco, martedì 29 aprile 2025 finalmente torna su Rai2, con la quinta stagione, “Belve” il programma di interviste ideato e condotto da Francesca Fagnani. Tra gli ospiti della prima puntata ci sono Marcell Jacobs, Nathalie Guetta e Sabrina Impacciatore. Sabrina Impacciatore a Belve: droghe, sentirsi trans e l’innamoramento per una donna Durante l’intervista, Sabrina Impacciatore racconta i momenti più belli e anche i più difficili della sua vita e della sua carriera da attrice. 🔗superguidatv.it

‘Belve’, Sabrina Impacciatore: “Mi sono sentita transessuale” - L’attrice Sabrina Impacciatore è senza dubbio l’ospite più interessante della prima puntata della nuova stagione di ‘Belve’ – nella stessa puntata anche Marcell Jacobs e Nathalie Guetta - il programma condotto da Francesca Fagnani che torna domani, martedì 29 aprile, in Prima serata su Raidue. Davanti alla conduttrice la star della serie ‘The White Lotus’ non si è nascosta. Anzi, si è raccontata in maniera molto sincera. 🔗quotidiano.net

