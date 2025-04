Chi lascerà Chicago Fire nel 2025? Ecco i membri del cast in uscita dallo show

membri del cast di Chicago Fire lasceranno la serie dopo la stagione 13 nel 2025, il che si prevede sarà devastante per i fan. La nuova stagione di Chicago Fire, in onda sulla NBC, ha già la sua parte di uscite di scena, in particolare la tragica morte di Monica Pascal e il breve allontanamento di Sam Carver dalla caserma dei pompieri.Chicago Fire, una delle serie più longeve della NBC, non è nuova a personaggi che dicono addio alla caserma 51, dopo che la stagione 12 ha messo in evidenza la partenza dell'amato capo Boden e della paramedica di lunga data Sylvie Brett. Questa stagione, un nuovo rapporto ha fatto luce su quali pompieri se ne andranno in vista degli attesissimi episodi finali della stagione 13.Sam Carver (interpretato da Jake Lockett) se ne vaLa caserma 51 avrà un vigile del fuoco in meno alla fine della stagione 13 di Chicago Fire, dopo che è stato confermato che Jake Lockett non tornerà nel ruolo di Sam Carver, indipendentemente dal fatto che la stagione 14 venga rinnovata o meno.

Chi lascerà Chicago Fire? I fan impazziscono dopo aver visto l'ultimo promo - Chicago Fire sa davvero come prenderci alla sprovvista con la morte di un personaggio. Una tendenza che i fan hanno notato è che non c'è stata una morte importante da un po' di tempo. Ebbene, forse abbiamo parlato troppo presto. È stato pubblicato il promo dell'episodio del 5 marzo, e non promette buone notizie. È quanto di più vago possa esserci in un promo sulla morte di un personaggio importante, ma tutti gli indizi fanno pensare che qualcuno di importante stia per morire.

Cruz lascerà Chicago Fire nella stagione 13? - Il Cruz di Joe Minoso è un altro dei membri del cast originale che ha fatto parte di Chicago Fire fin dal suo debutto sulla NBC. A un certo punto della stagione 13 di Chicago Fire, Cruz ha avuto una storia importante che coinvolgeva un ragazzo di nome Junior, che serviva come testimone di ciò che aveva fatto nella stagione 1, quando aveva lasciato morire Flaco Rodriguez (un capo banda che stava causando problemi alla sua famiglia) in un incendio in casa.

Chicago Fire mette a punto una dinamica "conflittuale" tra due personaggi molto amati - Il capo Dom Pascal (Dermot Mulroney) non è in uno stato d'animo ottimale. Il personaggio ha perso la moglie alla vigilia del loro anniversario di matrimonio, quindi non possiamo biasimarlo più di tanto. Una perdita di tale portata traumatizzerebbe chiunque. Il problema è che il trauma di Pascal si traduce in chiamate pericolose sul campo. Una di queste chiamate sarà così pericolosa che il precedente di Pascal, Wallace Boden (Eamonn Walker), sarà chiamato a indagare.

