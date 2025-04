Chi era Eva Braun compagna e poi moglie di Hitler fino alla fine dei suoi giorni

Braun, fotografa di Monaco di Baviera morta il 30 aprile 1945 in un bunker di Berlino, al fianco del marito Adolf Hitler, è una storia fuori dal comune: un enigma fatto di amore malsano, forti insicurezze e scelte estreme. Ve la raccontiamo proprio in questo articolo.Eva Anna Paula Braun nasce il 6 febbraio 1912 a Monaco di Baviera, in una famiglia della piccola borghesia. Seconda di tre sorelle, cresce tra l'affetto della madre Franziska e la severità del padre Fritz, in un ambiente cattolico che ne plasma l'educazione; Eva condivide un legame profondo con le sorelle Ilse e Gretl, ma è con quest'ultima, vivace e simile a lei, che costruisce un rapporto speciale. Dopo il liceo Eva trova lavoro nel 1929 come commessa nello studio fotografico di Heinrich Hoffmann, amico personale di Hitler.

