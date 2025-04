Chi è Toon Lobach che incanta danzando con Roberto Bolle

Toon Lobach non può mancare tra quelli che incantano il pubblico di ogni età. In occasione dello spettacolo Viva la danza di Roberto Bolle, celebrato per la Giornata internazionale della Danza, gli occhi si sono inevitabilmente posati su questo giovane ballerino olandese, capace di trasformare ogni movimento in un'emozione palpabile. Ma chi è davvero Toon Lobach, l'artista che con grazia e talento ha conquistato anche il cuore di uno dei più grandi nomi della danza mondiale?Chi è Toon Lobach: una scintilla accesa da "Cats"Nato ad Amsterdam nel 1997, Toon Lobach ha respirato fin da piccolo l'aria cosmopolita e vibrante della capitale olandese, un ambiente che ha favorito il suo amore per l'arte. A far scattare la scintilla, come racconta lui stesso in un'intervista a BehindTheBlinds, fu il musical Cats, capolavoro di Andrew Lloyd Webber.

