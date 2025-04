Tutto.tv - Chi è Pasquale Romano, il “Dottore” di Affari Tuoi

, noto come il “” di, è una delle figure più misteriose della televisione italiana. Figura carismatica e riservata allo stesso tempo,ha saputo coniugare una solida carriera da autore e produttore televisivo con un ruolo enigmatico che negli anni è diventato parte integrante del successo del celebre game show di Rai 1. Biografia: origini, famiglia e legami con il mondo dello spettacolonasce il 15 marzo 1966 a Ottaviano, in provincia di Napoli, e cresce a Saviano. La sua famiglia è strettamente legata al mondo dello spettacolo: sua sorella Maria Concetta “Pucci”, rinomata dermatologa, è stata sposata con Alberto Castagna, celebre conduttore televisivo. Fu proprio Castagna a intuire il talento di, offrendogli la possibilità di iniziare una carriera televisiva, un’opportunità che si rivelerà determinante per il suo futuro. 🔗 Tutto.tv