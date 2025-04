Chi è Nathalie Guetta sorella di David Guetta? Età e Instagram

Nathalie Guetta e tutte le informazioni sul suo conto, dalla famiglia ai programmi televisivi che ha fatto

Nathalie Guetta senza filtri a Belve: “Mi devo sperpetuizzare. Raoul Bova? Beh, un pensierino l’ho fatto…” - Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Nathalie Guetta si lascia andare a confessioni inedite su Don Matteo, Raoul Bova e il suo lato più nascosto. Nathalie Guetta ha regalato al pubblico di Belve un'intervista senza freni, dove si è tolta più di qualche sassolino dalla scarpa. Tra battute pungenti sugli autori di Don Matteo, confessioni piccanti su Raoul Bova e rivelazioni intime sul suo vissuto personale, l'attrice ha mostrato un lato inedito e sorprendente, anticipando fin da subito che non avrebbe avuto alcun tabù. 🔗movieplayer.it

David Guetta e Sia, la coppia da hit torna con il nuovo singolo ‘Beautiful People’ - David Guetta e Sia si riuniscono e pubblicano un nuovo singolo, ‘Beautiful People’, in uscita venerdì 7 marzo. Con oltre 134 milioni di ascoltatori mensili e più di 56 milioni di followers complessivi, e oltre 107 milioni di followers sui social, il dj-producer e la popstar stanno per pubblicare un’altra hit, dopo aver creato successi mondiali come ‘Titanium’ (3,7 miliardi di stream), ‘Flames’ (1,8 miliardi di stream), ‘Bang My Head’ (950 milioni di stream), ‘She Wolf’ (850 milioni di stream) e molti altri, mostrano ancora una volta la loro chimica con ‘Beautiful People. 🔗lapresse.it

Oltre a David, Nathalie ha altri fratelli, tra cui Bernard Guetta, noto giornalista e politico francese, e una sorella gemella, Catherine detta Catou.

