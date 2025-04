Chi è Nathalie Guetta ospite di Belve nella puntata di stasera

puntata della nuova stagione di Belve, condotta come sempre da Francesca Fagnani: tra gli ospiti della serata ci sarà anche l’attrice italo-francese Nathalie Guetta, che si è fatta conoscere dal grande pubblico per il ruolo della perpetua Natalina in Don Matteo ma la cui carriera è iniziata ben prima della fortunata serie di Rai1. Impariamo a conoscerla un po’ meglio.Nathalie Evalyne Guetta nasce a Parigi il 9 settembre 1958 dal sociologo Pierre Guetta e dalla gallerista Francine Bourla. Da questa unione nasce anche Bernard, giornalista e politico francese, mentre dalle seconde nozze di Pierre nascerà David Guetta, produttore musicale e DJ di fama internazionale: “Gli facevo da zia, eravamo molto legati“, dirà Nathalie in seguito; “poi, quando avevo circa 25 anni, lui spiccò il volo. 🔗 Cultweb.it - Chi è Nathalie Guetta, ospite di “Belve” nella puntata di stasera Andrà in onda questa sera alle 21:20 la primadella nuova stagione di, condotta come sempre da Francesca Fagnani: tra gli ospiti della serata ci sarà anche l’attrice italo-francese, che si è fatta conoscere dal grande pubblico per il ruolo della perpetua Natalina in Don Matteo ma la cui carriera è iniziata ben prima della fortunata serie di Rai1. Impariamo a conoscerla un po’ meglio.Evalynenasce a Parigi il 9 settembre 1958 dal sociologo Pierree dalla gallerista Francine Bourla. Da questa unione nasce anche Bernard, giornalista e politico francese, mentre dalle seconde nozze di Pierre nascerà David, produttore musicale e DJ di fama internazionale: “Gli facevo da zia, eravamo molto legati“, diràin seguito; “poi, quando avevo circa 25 anni, lui spiccò il volo. 🔗 Cultweb.it

Nathalie Guetta senza filtri a Belve: “Mi devo sperpetuizzare. Raoul Bova? Beh, un pensierino l’ho fatto…” - Ospite di Francesca Fagnani a Belve, Nathalie Guetta si lascia andare a confessioni inedite su Don Matteo, Raoul Bova e il suo lato più nascosto. Nathalie Guetta ha regalato al pubblico di Belve un'intervista senza freni, dove si è tolta più di qualche sassolino dalla scarpa. Tra battute pungenti sugli autori di Don Matteo, confessioni piccanti su Raoul Bova e rivelazioni intime sul suo vissuto personale, l'attrice ha mostrato un lato inedito e sorprendente, anticipando fin da subito che non avrebbe avuto alcun tabù. 🔗movieplayer.it

