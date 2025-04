Chi è Mark Carney l’economista ex portiere di hockey che può arginare Trump

Roma, 29 aprile 2025 – "Il nostro vecchio rapporto con gli Stati Uniti è finito". Già questa frase, pronunciata dopo la vittoria delle elezioni generali in Canada di lunedì, rende la cifra del nuovo anti-Trump, il premier liberale di Ottawa Mark Carney. Che parla di "tradimento" americano, di "sacrifici" nei mesi a venire, richiamando il Paese all'unità. "Il presidente Usa sta cercando si spezzarci per possederci", l'attacco frontale al suo omologo alla Casa Bianca. Un leader abituato a navigare nella tempesta, Mark Carney. "Sono più utile nei momenti di crisi. Non sono molto bravo in tempo di pace", ha detto di recente, in tono divertito, in un bar dell'Ontario, davanti a una piccola folla. Lui che ha guidato due banche centrali, ma è un novizio della politica. E che ha subito convinto i canadesi a dargli fiducia per guidare il Paese in una crisi senza precedenti.

