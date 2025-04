Chi è Mark Carney il Mario Draghi canadese eletto nuovo primo ministro

Tgcom24.mediaset.it - Chi è Mark Carney, il "Mario Draghi" canadese eletto nuovo primo ministro Ex governatore della Banca d'Inghilterra, il neo premier è stato scelto come "antidoto" ai programmi minacciosi di Trump. "Maga" contro "Canada strong" 🔗 Tgcom24.mediaset.it

Mark Carney, chi è il Draghi canadese che ora può sfidare Trump - C’è un altro Mario Draghi, incredibile a dirsi. Ma stavolta parla con accento canadese. Si chiama Mark Carney, ha l’aplomb di un banchiere e il fisico da ex campione di hockey. E oggi, a 60 anni, è l’uomo che potrebbe infliggere a Donald Trump una sconfitta nel campo che l’ex presidente detesta di più: quello della competenza. Lo ha colto con lucidità Antonio Polito nella nuova puntata della rubrica «Palomar»: Carney è la variante nordamericana del modello Draghi. 🔗thesocialpost.it

Mario Draghi torna in Parlamento: «La priorità è abbassare le bollette. Difesa continentale è passaggio obbligato» - Mario Draghi torna in parlamento per la prima volta da quando non è più presidente del Consiglio. E lo fa per un’audizione sulla competitività europea di fronte alle commissioni riunite Bilancio, Attività produttive e Politiche Ue di Camera e Senato. «La nostra sicurezza è oggi messa in dubbio dal cambiamento nella politica estera del nostro maggior alleato rispetto alla Russia che, con l’invasione dell’Ucraina, ha dimostrato di essere una minaccia concreta per l’Unione Europea», ha scandito Draghi nella Sala Koch di Palazzo Madama. 🔗open.online

Mark Carney: il nuovo premier canadese e le sfide economiche dopo Trudeau - Mark Carney, il nuovo primo ministro canadese, è un neofita della politica, vantando invece una carriera pluridecennale nel mondo della finanza, dove ha guidato governi attraverso crisi globali e periodi... 🔗ilsole24ore.com

