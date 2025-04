Dilei.it - Chi è Lara Leito, la nuova fidanzata di Jannik Sinner

è ladi. Il numero uno del tennis ha detto addio alla collega Anna Kalinskaya, con la quale la relazione era entrata in crisi lo scorso inverno. Una rottura mai annunciata ma svelata tramite numerosi indizi: i due non si mostravano più insieme. E ora il campione altoatesino è stato pizzicato in compagnia di un’affascinante modella, che in passato è stata legata ad un famoso attore di Hollywood.e laè stato pizzicato dai paparazzi di Chi in compagnia diAtteggiamenti dolci e intimi tra i due, decisamente inequivocabili. Il settimanale racconta che il tennista ha ripreso ad allenarsi da qualche giorno al Monte Carlo Country Club, in vista del ritorno ufficiale alle competizioni previsto per gli imminenti Internazionali Bnl d’Italia. 🔗 Dilei.it