Chi è Lara Leito la nuova fiamma di Sinner

nuova fidanzata per Jannik Sinner? Secondo le indiscrezioni lanciate dalla rivista 'Chi', il tennista azzurro, reduce dalla rottura con la russa Anna Kalinskaya, avrebbe cominciato a frequentare Lara Leito, modella russa che ha assistito agli allenamenti del numero uno del mondo a Montecarlo, dove si sta preparando al rientro in campo fissato per . 🔗 (Adnkronos) –fidanzata per Jannik? Secondo le indiscrezioni lanciate dalla rivista 'Chi', il tennista azzurro, reduce dalla rottura con la russa Anna Kalinskaya, avrebbe cominciato a frequentare, modella russa che ha assistito agli allenamenti del numero uno del mondo a Montecarlo, dove si sta preparando al rientro in campo fissato per . 🔗 Periodicodaily.com

Cosa riportano altre fonti

Chi è Lara Leito, la nuova fidanzata di Jannik Sinner - Lara Leito è la nuova fidanzata di Jannik Sinner. Il numero uno del tennis ha detto addio alla collega Anna Kalinskaya, con la quale la relazione era entrata in crisi lo scorso inverno. Una rottura mai annunciata ma svelata tramite numerosi indizi: i due non si mostravano più insieme. E ora il campione altoatesino è stato pizzicato in compagnia di un’affascinante modella, che in passato è stata legata ad un famoso attore di Hollywood. 🔗dilei.it

Sinner fotografato con la nuova fidanzata Lara Leito: chi è la modella ex di un premio Oscar - Jannik Sinner si sta preparando per il suo grande e atteso ritorno in campo agli Internazionali d’Italia dopo la sospensione per il caso Clostebol. Il numero uno al mondo si sta allenando al Monte Carlo Country Club e sugli spalti a sostenerlo, non ci sono solo fan e membri del suo staff. La rivista Chi ha infatti pizzicato anche la nuova fidanzata dell’altoatesino: Lara Leito. La modella è stato immortalata al fianco di Sinner prima e dopo gli allenamenti. 🔗ilfattoquotidiano.it

Sophie Codegoni Ha Una Nuova Fiamma: Il Famoso Calciatore! - Dopo la rottura con Alessandro Basciano, Sophie Codegoni ha trovato un nuovo amore nel mondo del calcio. Ecco di chi si tratta! Negli ultimi mesi, il nome di Sophie Codegoni è diventato protagonista assoluto delle cronache rosa. Dopo la fine burrascosa della sua storia con Alessandro Basciano, ex dj e influencer, l’ex tronista è tornata al centro dell’attenzione mediatica per un presunto nuovo amore. 🔗gossipnews.tv

Ne parlano su altre fonti

Nuova fidanzata per Sinner? Paparazzato con la modella Lara Leito; Nuova fidanzata per Sinner? Chi è Lara Leito; Sinner fotografato con la nuova fidanzata Lara Leito: chi è la modella ex di un premio Oscar; Jannik Sinner, Lara Leito è la nuova fidanzata: la modella russa (7 anni più grande) è l'ex di Adrien Brody. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Nuova fiamma per Sinner: paparazzato con la modella Lara Leito - Secondo quanto riportato dal settimanale Chi, Jannik ha iniziato a frequentare la modella russa di 31 anni durante la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol ... 🔗gazzetta.it

Lara Leito, è lei la nuova fiamma di Sinner? Ecco chi è - Modella russa ed ex compagna del premio oscar Adrien Brody, 31 anni, è stata fotografata insieme a Jannik a Montecarlo ... 🔗corrieredellosport.it

Jannik Sinner, chi è la nuova fidanzata Lara Leito. L’ex famosissimo e il bacio rivelatore - Il campione italiano sarebbe stato 'pizzicato' dai paparazzi di Chi in compagni di una giovane modella russa. Nel passato di lei, anche una star Hollywoodiana. 🔗libero.it