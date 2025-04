Chi è la moglie di Marcell Jacobs Nicole Daza e chi è l’ex compagna Renata Erika Szabo | perché l’ha denunciata

Marcell Jacobs ha dedicato la sua vita allo sport ma, nonostante i continui impegni tra allenamenti, Mondiali e Olimpiadi, non ha mai rinunciato al tempo per la sua famiglia, con cui attualmente vive a Roma. Nel 2018 Marcell Jacobs ha conosciuto Nicole Daza, originaria della capitale (ma nata in Ecuador) e un anno più grande, e da quel momento la storia d'amore tra i due non ha mai vacillato, venendo anzi coronata dal matrimonio. Il 27 settembre del 2022 i due hanno infatti pronunciato il fatidico "sì" e si sono sposati in provincia di Brescia, presso la villa di Gabriele D'Annunzio a Gardone Riviera.Ne giugno del 2019 Marcell Jacobs e Nicole sono infatti diventati genitori per la prima volta di Anthony, mentre l'anno successivo, a settembre, è nata la loro secondogenita Megan. Il velocista, tuttavia, è padre anche di un altro figlio, nato dalla sua (turbolenta) relazione precedente.

