Chi è Giulia Mei sul Palco del Primo Maggio

Giulia Mei ha calcato il Palco del Concerto del Primo Maggio portando con sé una voce che non si dimentica e una canzone – Bandiera – diventata già inno di libertà e orgoglio femminile. Ma chi è davvero questa cantautrice che viene da Palermo e che sta rivoluzionando la scena musicale con parole crude, coraggiose e profondamente autentiche?Chi è Giulia Mei: dalla Sicilia a BandieraGiulia Mei, all’anagrafe Giulia Catuogno, è nata a Palermo nel 1993 e oggi vive a Milano. Pianista e cantautrice, ha alle spalle studi al Conservatorio e una lunga gavetta fatta di premi, festival, piccoli palchi e tanta scrittura.Il Palco del Primo Maggio è un luogo che ha visto passare generazioni di artisti, ma poche volte una giovane cantautrice ha saputo scuotere così profondamente il pubblico. Giulia Mei, che aveva già fatto parlare di sé con la sua partecipazione a X Factor, ha scelto proprio Bandiera per affermare la sua presenza: un brano potente, politicizzato, eppure sorprendentemente intimo. 🔗 Dilei.it - Chi è Giulia Mei sul Palco del Primo Maggio Mei ha calcato ildel Concerto delportando con sé una voce che non si dimentica e una canzone – Bandiera – diventata già inno di libertà e orgoglio femminile. Ma chi è davvero questa cantautrice che viene da Palermo e che sta rivoluzionando la scena musicale con parole crude, coraggiose e profondamente autentiche?Chi èMei: dalla Sicilia a BandieraMei, all’anagrafeCatuogno, è nata a Palermo nel 1993 e oggi vive a Milano. Pianista e cantautrice, ha alle spalle studi al Conservatorio e una lunga gavetta fatta di premi, festival, piccoli palchi e tanta scrittura.Ildelè un luogo che ha visto passare generazioni di artisti, ma poche volte una giovane cantautrice ha saputo scuotere così profondamente il pubblico.Mei, che aveva già fatto parlare di sé con la sua partecipazione a X Factor, ha scelto proprio Bandiera per affermare la sua presenza: un brano potente, politicizzato, eppure sorprendentemente intimo. 🔗 Dilei.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Giulia Salemi, il primo compleanno da mamma: la dedica di Pierpaolo - Giulia Salemi compie gli anni: la dedica di Pierpaolo, e il post festeggiamenti. Il primo compleanno da mamma Giulia Salemi in questo 1° aprile spegne 32 candeline. La nota imprenditrice digitale in questa giornata sta festeggiando il primo compleanno in versione mamma. La nascita di Kian avvenuta lo scorso gennaio l’ha resa madre per la prima volta. La dolce e premurosa Giulia è tornata dai fan con tantissimi progetti, dal lancio della nuova collezione del brand di gioielli “Morellato” all’uscita della seconda stagione del podcast “Non lo faccio x moda”. 🔗361magazine.com

Primo maggio e weekend: ecco che tempo farà in Friuli Venezia Giulia - Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato per la maggior parte delle giornate della settimana prossima, con temperature che sfioreranno i 25°C. Un meteo che promette un Primo Maggio all'insegna del bel tempo, ma che preannuncia anche un deciso... 🔗udinetoday.it

Giulia Mei al Monk - Giulia Mei, la cantautrice diventata virale in tutta Italia con il singolo Bandiera, presentato alle audizioni di X-Factor 2024 e che conta oltre 2 milioni di stream, annuncia ola partenza a marzo del Live 2025 in collaborazione con Locusta Booking. La giovane artista arriverà anche a Roma, al... 🔗romatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Chi è Giulia Mei sul Palco del Primo Maggio; Concertone del Primo Maggio, carovana aretina organizzata dai sindacati verso il tutto esaurito. Chi sono gli artisti sul palco; Da X Factor al Concerto del Primo Maggio, intervista alla cantante palermitana Giulia Mei; Concerto Primo Maggio Roma 2025: programma, artisti e novità a Piazza San Giovanni. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Concertone del Primo maggio: palco pronto in piazza San Giovanni, cominciano le prove - Palco pronto per ospitare in piazza San Giovanni, il Concertone del Primo Maggio 2025, la grande kermesse musicale in onda dalle ore 15,00 su Rai 3, promossa da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iComp ... 🔗msn.com

Concertone del Primo Maggio, da Achille Lauro a Giorgia ed Elodie: chi salirà sul palco di Roma. Il cast completo - Chi ci sarà al Concertone? Per tutti coloro che stavano aspettando la risposta a questa domanda per poter organizzare il viaggio e la giornata, è finalmente arrivato ... 🔗msn.com

Da Elodie ad Achille Lauro, chi sarà sul palco del Concertone - Svelata la line-up dell'evento giunto alla 35esima edizione, con circa 50 artisti sul palco di Roma per il Primo Maggio di Redazione Dalla sua prima edizione nel 1990, il Concertone è un evento imperd ... 🔗msn.com