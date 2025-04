Chi è Djahl il funambolo algerino della Juve Primavera | un talento classe 2006 scuola Lyon-La Duchère in rampa di lancio

Djahl, focus sul giocatore algerino classe 2006 della Juve Primavera: un mancino fatato da Lione con movenze alla Mahrez per Magnanelli. Carriera, caratteristiche e identikitI giocatori, quelli offensivi maggiormente, vengono giudicati in termini di partecipazione a gol e assist. Se poi il loro apporto risulta anche decisivo nel risultato finale, ecco che il peso delle loro gesta aumenta notevolmente nel loro giudizio completo. Questo è il caso di Rayan Djahl, talento algerino purissimo classe 2006, scovato la scorsa estate nel calcio dilettantistico francese ed ora in forza al gruppo della Juve Primavera guidata da Magnanelli. Ecco quindi un identikit sul giocatore franco-algerino, impostato ad approfondirne carriera e caratteristiche tecniche.Rayan Djahl nasce a Sainte-Foy-lès-Lyon, un comune francese di ventimila abitanti al confine con la città di Lione, come il nome ampiamente ricorda.

Pagelle Juve Lazio Primavera: Finocchiaro e Vacca provano ad accendere la luce dopo un avvio shock. Bene Djahl e Lopez dalla panchina VOTI - di Marco BaridonPagelle Juve Lazio Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 34ª giornata di campionato 2024/25 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – Pagelle Juve Lazio Primavera: i voti e i giudizi ai protagonisti del match, valido per la 34ª giornata di campionato 2024/25 Marcu 5 – Pesano sulle sue spalle due interventi tutt’altro che impeccabili in occasioni delle prime due reti della Lazio. 🔗juventusnews24.com

Cesena Juve Primavera LIVE 2-1: Finocchiaro esce dolorante, dentro Djahl - di Redazione JuventusNews24Cesena Juve Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la venticinquesima giornata di campionato 2024/25 La Juve Primavera torna in campo dopo il ko con il Trabzonspor ai sedicesimi di Youth League. Bianconeri di scena in casa del Cesena, con Juventusnews24 che vi racconta live il match. Cesena Juve Primavera 2-1: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio, è cominciata la gara 5? Juve in possesso, la squadra di Magnanelli cerca di spingere gli avversari nella propria metà campo 9? Primo cartellino giallo del match ... 🔗juventusnews24.com

Trabzonspor Juve Primavera 1-0 LIVE: recupero, clamorosa occasione non sfruttata da Djahl - di Redazione JuventusNews24Trabzonspor Juve Primavera: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per i sedicesimi di Youth League 2024/25 La Juve Primavera torna in campo dopo la sconfitta con il Milan in campionato. Bianconeri ospiti del Trabzonspor, con Juventusnews24 che vi racconta il match dei sedicesimi di finale della Youth League 2024/25. Trabzonspor Juve Primavera 1-0: sintesi e moviola 1? Fischio d’inizio – È cominciata Trabzonspor Juve Primavera. 🔗juventusnews24.com

