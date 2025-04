Chi difende i difensori

difende i difensori il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Chi difende i difensori Leggi su Cms.ilmanifesto.it La lettera con la quale l’avvocato Aytaç Ünsal ha risposto alle nostre domande dal carcere turco di massima sicurezza a Edirne è piena di censure. Il bianco occulta righe e . Chiil manifesto.

Cosa riportano altre fonti

Libero ora difende Inzaghi e dà attenuanti all’Inter, che non avrebbe una rosa “extra-large” - L’edizione odierna di Libero si sofferma sulla stagione dell’Inter quanto a prestazioni e scelte di Inzaghi. Il tecnico dell’Inter era stato più volte attaccato dal quotidiano per le sue scelte tecniche, oggi viene strenuamente difeso perché si parte dal presupposto che “non si dica che l’Inter abbia una rosa extra-large” (ne siamo certi? E chi ce l’ha, allora? ndr) e che “Inzaghi non ha potuto fare l’Inzaghi”. 🔗ilnapolista.it

Uomini e Donne, Gianmarco lascia lo studio ma nessuna delle corteggiatrici lo segue, Tina difende Cosimo - Il dating show è tornato con un nuovo appuntamento ricco di emozioni. Tina tra shopping e difese, Gianmarco e le sue corteggiatrici protagonisti di scontri, tra amori e polemiche, ecco i dettagli di oggi. Uomini e Donne è tornato con un nuovo appuntamento, il penultimo della settimana del dating show condotto da Maria De Filippi. Mentre Tina Cipollari continua a fare shopping con la carta di credito di Cosimo, Gianmarco Steri e le sue corteggiatrici vivono momenti di alta tensione. 🔗movieplayer.it

"Allora arrestateci tutti". Di Pietro difende Le Pen: le parole che non ti aspetti - L'ex pm di Mani Pulite sta con la leader di RN: "La storia dell'ineleggibilità decisa con il primo grado di giudizio è allucinante. Se non potrà candidarsi, questa sentenza farà vincere uno dei suoi" 🔗ilgiornale.it

Approfondimenti da altre fonti

Sap: allarme hotspot – chi difende i difensori?; Vademecum per i difensori e le difensore dei diritti umani; Proteggere chi difende la “casa comune, una campagna solidale in America Latina; La Juventus difende com'era abituata: Kalulu, Veiga, Kelly e gli altri tre, cosa succede sul mercato. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Kao macchina da stoppate, Anticevich pesca solo la peppa tencia - Il pivot, insieme ad Assui e Hands, si difende bene alla Segafredo Arena ma continua a non prendere rimbalzi. All'australiano non riesce nulla, Gray impegna più l'Inail che i difensori ... 🔗varesenews.it

De Zerbi sbotta con un giornalista: "Me li da lei i difensori da mettere in campo?". E poi: "Non sono un criminale" - Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia in crisi (quattro sconfitte nelle ultime cinque giornate), si difende e contrattacca in ... 🔗msn.com

Cesena sconfitto dal Sassuolo: Mignani difende il percorso della squadra - Nonostante la sconfitta contro il Sassuolo, Mignani sottolinea il buon campionato del Cesena e guarda al futuro. 🔗msn.com