Che tempo farà nel ponte del primo maggio

temporali soprattutto su Alpi e Appennino, in sconfinamento verso le coste su basso Lazio, Campania e Calabria. A prevederlo è il Centro Meteo Italiano, secondo cui l'alta pressione in espansione sul Mediterraneo centrale per la Festa dei Lavoratori porterà tempo stabile e temperature in rialzo: apice della mitezza nel weekend, quando le temperature si porteranno sopra media anche di 6-8 gradi e i valori massimi localmente sfioreranno i 30 gradi. Nei giorni successivi, possibile cambio di scenario con l'anticiclone verso l'Atlantico e discesa di aria più fredda sui settori centro-orientali del continente: la prima settimana di maggio potrebbe vedere il ritorno del maltempo.

Che tempo farà il ponte dell’1 maggio, primo caldo estivo fino a 25°C: le previsioni meteo di Giuliacci - Le previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci a Fanpage.it sul ponte dell'1 maggio 2025: "Dopo una breve perturbazione atlantica tra mercoledì 30 aprile e domenica 4 maggio sole e temperature in rialzo con punte di 25 gradi grazie all'arrivo sull'Italia dell'anticiclone africano".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Primo maggio e weekend: ecco che tempo farà in Friuli Venezia Giulia - Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e soleggiato per la maggior parte delle giornate della settimana prossima, con temperature che sfioreranno i 25°C. Un meteo che promette un Primo Maggio all'insegna del bel tempo, ma che preannuncia anche un deciso... 🔗udinetoday.it

Meteo Campania, come sarà il tempo verso il ponte del Primo Maggio: le previsioni - Ecco cosa dobbiamo aspettarci per questa domenica 27 aprile e per l’inizio della settimana che porta al ponte del Primo Maggio, secondo le ultime previsioni meteo Campania. Dopo piogge e temporali, uno sprazzo d’estate arriva sull’Italia con l’anticiclone africano, in tempo per il ponte del 1 maggio. Ma prima della svolta, una perturbazione atlantica attraverserà […] 🔗2anews.it

