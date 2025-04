Che mi ha detto Papa Francesco La rivelazione di Orietta Berti

rivelazione che non ti aspetti. Orietta Berti l'ha fatta a Bianca Berlinguer durante la puntata di E' sempre Cartabianca in onda il 29 aprile su Rete4. La cantante ha rivelato una frase che le disse un giorno Papa Francesco durante uno dei loro incontri. Orietta Berti ricorda Papa Francesco: "Mi ha detto che chi canta bene prega due volte e poi si è messo a ridere, era molto ironico e spiritoso"#ÈsempreCartabianca pic.twitter.comEvkF2BfBer — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) April 29, 2025 "Chi canta bene prega due volte e poi si è messo a ridere. E poi mi ha detto: lei canta bene. Era mmolto ironico e molto spiritoso. L'ho incontrato ben quattro volte e sono felice di avere questo ricordo. Mi sono piaciuti i suoi funerali e la gente l'ha accompagnato fino alla chiesa dov'è stato sepolto". 🔗 Iltempo.it - "Che mi ha detto Papa Francesco". La rivelazione di Orietta Berti Lache non ti aspetti.l'ha fatta a Bianca Berlinguer durante la puntata di E' sempre Cartabianca in onda il 29 aprile su Rete4. La cantante ha rivelato una frase che le disse un giornodurante uno dei loro incontri.ricorda: "Mi hache chi canta bene prega due volte e poi si è messo a ridere, era molto ironico e spiritoso"#ÈsempreCartabianca pic.twitter.comEvkF2BfBer — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) April 29, 2025 "Chi canta bene prega due volte e poi si è messo a ridere. E poi mi ha: lei canta bene. Era mmolto ironico e molto spiritoso. L'ho incontrato ben quattro volte e sono felice di avere questo ricordo. Mi sono piaciuti i suoi funerali e la gente l'ha accompagnato fino alla chiesa dov'è stato sepolto". 🔗 Iltempo.it

