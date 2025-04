Che fine ha fatto Ramona Badescu? L’amore ritrovato per il marito Narcis Godeanu e il figlio a 51 anni

Ramona Badescu ha debuttato come attrice negli anni Novanta con la serie fantasy Le storie di Farland, dove interpreta la chiromante Vedonia. In seguito, partecipa a numerose fiction di successo come La piovra 8, Incantesimo 2 e I misteri di Cascina Vianello, affermandosi come volto noto della TV italiana. Il cinema le apre le porte nel 1992, quando viene diretta da Mario Monicelli in Parenti serpenti, per poi collaborare con Neri Parenti nei film Le nuove comiche (1994) e Paparazzi (1998).La vera svolta nella sua carriera arriva nei primi anni 2000, quando diventa una delle primedonne del celebre Bagaglino, storico varietà televisivo italiano. Qui ottiene grande successo grazie a spettacoli come Marameo (2002), condividendo il palco con altre icone del cabaret televisivo. La sua esperienza nello spettacolo si amplia con la partecipazione al reality La fattoria nel 2005, dove viene eliminata alla settima puntata con il 61% dei voti.

Cosa riportano altre fonti

