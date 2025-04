Che bello il viaggio di Helbig tra cori sacri video e live electronics

Ilgiornale.it - Che bello il viaggio di Helbig tra cori sacri, video e live electronics Gran finale della rassegna InnerSpaces, lunghi applausi per il compositore tedesco che ha trasportato il pubblico in un'altra dimensione. Interessante (e molto attuale) il lavoro dell'autrice francese Mélia Roger 🔗 Ilgiornale.it

Cosa riportano altre fonti

"Autodafè di un esule - Viaggio in Istria", spettacolo per il Festival della pace al Borgo Bello - In occasione del Festival della Pace 2025 organizzato da Borgo Bello Perugia, il Teatro di Sacco presenta lo spettacolo "Autodafè di un esule - Viaggio in Istria" di Diego Zandel, voce Roberto Biselli, musica dal vivo Mirco Bonucci, organizzazione Biancamaria Cola. Appuntamento per sabato 26... 🔗perugiatoday.it

Re Carlo e Camilla a Ravenna per l'ultimo giorno del loro viaggio in Italia, tra una visita alla tomba di Dante e l'accoglienza sulle note di "Romagna mia" - Ravenna in festa per l’arrivo di re Carlo III d’Inghilterra e della regina Camilla. I due hanno visitato la tomba di Dante dove l’attrice ravennate Ermanna Montanari ha letto la preghiera di San Bernardo nel canto XXXIII del Paradiso della Divina Commedia. All’uscita sono stati accolti da bambini festanti sulle note di Romagna mia. iO Donna ©RIPRODUZIONE RISERVATA L'articolo Carlo e Camilla in visita a Ravenna tra la tomba di Dante e “Romagna mia” sembra essere il primo su iO Donna. 🔗iodonna.it

Un italiano su tre (e uno su due tra i giovani) ha partecipato a un viaggio studio negli ultimi trent'anni. E per la quasi totalità si è trattato di un'esperienza utile per il futuro lavorativo. Per il suo 30° compleanno, WEP ha commissionato una ricerca sull'evoluzione dei viaggi studio. Con le ultime mete, e le nuove tendenze - Sono più conosciuti, spesso più abbordabili, con nuove mete che si aggiungono e ampliano l’offerta. A dirci come sono cambiati i viaggi studio è una ricerca dell’Osservatorio YouGov per conto di WEP, l’organizzazione internazionale che promuove scambi culturali e linguistici nel mondo che festeggia quest’anno il suo 30° compleanno. ... 🔗iodonna.it

Su questo argomento da altre fonti

Che bello il viaggio di Helbig tra cori sacri, video e live electronics. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne