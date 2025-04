ChatGPT ‘troppo servile e irritante’ Open AI corre ai ripari | nuovi parametri per ridurre l’adulazione

OpenAI e 'padre' di ChatGPT ha definito la sua creatura "troppo accondiscendente", quasi irritante. Ma che cosa lo ha spinto ad affermare una cosa simile? Scopriamolo insieme.Sam Altman bacchetta ChatGPTProcediamo con ordine: nei giorni scorsi, Altman ha ammesso pubblicamente che GPT-4o (la versione aggiornata di ChatGPT) tende ad approvare tutto, a lodare eccessivamente gli utenti e a dare risposte eccessivamente entusiastiche o compiacenti, anche quando non è appropriato. Lo ha fatto con un post su X nel quale ha risposto alle critiche di alcuni utenti. the last couple of GPT-4o updates have made the personality too sycophant-y and annoying (even though there are some very good parts of it), and we are working on fixes asap, some today and some this week.

