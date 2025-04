ChatGpt di OpenAI introduce il supporto shopping sfida Google sotto pressione antitrust

ChatGpt tuttofare, ora aggiunge anche un supporto per lo shopping intensificando così la rivalità con Google in un momento in cui il colosso della ricerca è sotto pressione antitrust negli Stati Uniti. L'aggiornamento di OpenAI consente agli acquirenti di trovare e confrontare articoli tramite conversazioni per poi connettersi direttamente ai commercianti per gli acquisti."La ricerca è diventata una delle nostre funzionalità più popolari e in più rapida crescita, con oltre 1 miliardo di ricerche web solo nell'ultima settimana", ha dichiarato l'azienda con sede a San Francisco su X."Invece di scorrere le pagine dei risultati, si può semplicemente avviare una conversazione", si legge ancora nel post di OpenAI, che aggiunge come gli utenti potranno anche porre domande o confrontare i prodotti. 🔗 Quotidiano.net - ChatGpt di OpenAI introduce il supporto shopping, sfida Google sotto pressione antitrust tuttofare, ora aggiunge anche unper lointensificando così la rivalità conin un momento in cui il colosso della ricerca ènegli Stati Uniti. L'aggiornamento diconsente agli acquirenti di trovare e confrontare articoli tramite conversazioni per poi connettersi direttamente ai commercianti per gli acquisti."La ricerca è diventata una delle nostre funzionalità più popolari e in più rapida crescita, con oltre 1 miliardo di ricerche web solo nell'ultima settimana", ha dichiarato l'azienda con sede a San Francisco su X."Invece di scorrere le pagine dei risultati, si può semplicemente avviare una conversazione", si legge ancora nel post di, che aggiunge come gli utenti potranno anche porre domande o confrontare i prodotti. 🔗 Quotidiano.net

