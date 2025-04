Chappell Roan è stata accusata di aver spinto la sua assistente sul red carpet | ma un video la scagiona

Chappell Roan che è stata accusata di aver spinto la sua assistente sul red carpet. Un video è diventato virale in un secondo e la condanna è stata unanime.Tutto è accaduto sul red carpet dei Fashion Los Angeles Awards 2025 la scorsa settimana. La cantante ha salutato i fan che urlavano il suo nome dalle transenne. L’artista era affiancata da due accompagnatori, poi è sembrata scontrarsi con la sua assistente, urtare il suo braccio per allontanarla. In molti poi hanno estratto un frame, dal video, della faccia sbigottita dell’assistente, facendo così partire una sequenza di meme. Insomma il solito “schema” che avviene quando il protagonista di “incidenti” di questo tipo hanno come protagonisti i personaggi famosi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Chappell Roan è stata accusata di aver spinto la sua assistente sul red carpet: ma un video la “scagiona” Si sa, sui social non si perdona nulla. E quella che sembra sul Web la realtà, poi ad una angolazione differente non lo è affatto. È quello che è accaduto alla cantautriceche èdila suasul red. Unè diventato virale in un secondo e la condanna èunanime.Tutto è accaduto sul reddei Fashion Los Angeles Awards 2025 la scorsa settimana. La cantante ha salutato i fan che urlavano il suo nome dalle transenne. L’artista era affiancata da due accompagnatori, poi è sembrata scontrarsi con la sua, urtare il suo braccio per allontanarla. In molti poi hanno estratto un frame, dal, della faccia sbigottita dell’, facendo così partire una sequenza di meme. Insomma il solito “schema” che avviene quando il protagonista di “incidenti” di questo tipo hanno come protagonisti i personaggi famosi. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Su altri siti se ne discute

Dai Grammy alle sfilate: Chappell Roan è stata la rivelazione della Paris Fashion Week - Non era mai stata a una sfilata in vita sua, ma a Parigi è diventata una presenza fissa in prima fila. Parliamo di Chappell Roan, l’artista rivelazione del momento. Dopo aver vinto il primo Grammy e conquistato le classifiche (e le playlist) con tormentoni come Hot To Go! e Good Luck Babe, la cantante ha anche ricevuto la benedizione dal fashion system, collezionando inviti alle sfilate. Le sue apparizioni – sempre studiatissime – mostrano una certa strategia, più che il semplice atto di presenza. 🔗amica.it

Doechii, Ice Spice, Chappell Roan: c'è una nuova generazione di artiste nei front row delle sfilate di Parigi, e non è un caso - Non era mai stata a una sfilata in vita sua, ma a Parigi è diventata una presenza fissa in prima fila. Parliamo di Chappell Roan, l’artista rivelazione del momento. Dopo aver vinto il primo Grammy e conquistato le classifiche (e le playlist) con tormentoni come Hot To Go! e Good Luck Babe, la cantante ha anche ricevuto la benedizione dal fashion system, collezionando inviti alle sfilate. Le sue apparizioni – sempre studiatissime – mostrano una certa strategia, più che il semplice atto di presenza. 🔗amica.it

Charli XCX, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Sam Fender tra i vincitori dei Brit Awards 2025: l’elenco completo - Tra i vincitori dei Brit Awards 2025 spicca Charli XCX: la cantautrice britannica ha trionfato nelle categorie Album Dell’Anno, Canzone Dell’Anno, Artista Dell’Anno ed Artista Dance. “Ero solita dire a me stessa che cose come questa non erano importanti e per me è stato facile farlo perché fino all’anno scorso non ero stata nominata per nulla. Mi sono sempre sentita un’outsider nell’industria musicale britannica, quindi è bello essere riconosciuta per questo album quando in realtà non ho fatto alcun sacrificio”, sono le parole di Charli XCX alla consegna del premio come Miglior Album ... 🔗metropolitanmagazine.it

Su questo argomento da altre fonti

Perché Chappell Roan è la popstar preferita della tua popstar preferita; Il caso Diddy sta generando parecchie teorie del complotto; Chappell Roan contro tutti; Grammy 2025: top, flop e WTF della serata. 🔗Se ne parla anche su altri siti