Change Festival all' Arena degli Artisti | musica e arte a sostegno del sì ai referendum di giugno

Arena degli Artisti dalle ore 18 “Change Festival”, una giornata dedicata a musica e arte per anticipare i festeggiamenti del Primo Maggio e per sostenere la campagna a sostegno del sì ai 5 referendum dell’8 e 9 giugno. Evento organizzato da Arci. 🔗 Genovatoday.it - “Change Festival” all'Arena degli Artisti: musica e arte a sostegno del sì ai referendum di giugno Si svolgerà mercoledì 30 aprile a Pegli, all’dalle ore 18 “”, una giornata dedicata aper anticipare i festeggiamenti del Primo Maggio e per sostenere la campagna adel sì ai 5dell’8 e 9. Evento organizzato da Arci. 🔗 Genovatoday.it

Ne parlano su altre fonti

Arriva Fabri Fibra: concerto d'estate per il festival "Il mito" sul palco della Live Arena - "Dopo aver svelato i primi grandi nomi della stagione, Brunori Sas, Antonello Venditti e Fiorella Mannoia, siamo orgogliosi di annunciare un altro imperdibile appuntamento che arricchisce il cartellone dell’estate agrigentina. Il 20 agosto, alla Live Arena, sarà protagonista Fabri Fibra con una... 🔗agrigentonotizie.it

Da Cat Power a Malika Ayane, da Fabrizio Bosso a Stefano Bollani: mille artisti per l'edizione 2025 del Ravenna Festival - "Donde hay música no puede haber cosa mala", ovvero “dove c’è musica non ci può essere alcun male”: queste parole dal Don Chisciotte rispecchiano lo spirito di Ravenna Festival, che da sempre trova nella musica e nelle arti performative uno spazio di confronto e dialogo, ma la citazione titolo di... 🔗ravennatoday.it

Roma sul palco dell’Ariston: ecco gli artisti romani che partecipano al Festival di Sanremo 2025 - Al via questa sera la settantacinquesima edizione del Festival di Sanremo. Ecco chi sono le e i cantanti in gara attesi sul palco dell'Ariston da stasera.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

A Pegli si parla di lavoro, diritti e referendum con il Change Festival; Il 30 aprile a Pegli il “Change Festival”, musica e arte a sostegno del sì ai referendum di giugno; Il 30 aprile a Pegli il Change Festival: musica, arte e impegno per i referendum; Il 30 aprile a Pegli il “Change Festival”, musica e arte a sostegno del sì ai referendum di giugno. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Change Festival il 30 aprile a Pegli: musica e arte a sostegno del sì ai referendum di giugno - Si svolgerà il 30 aprile a Pegli, all’arena degli artisti dalle ore 18 “Change Festival” organizzato da Arci Liguria, Genova ... 🔗liguria.bizjournal.it

Il 30 aprile a Pegli il “Change Festival”, musica e arte a sostegno del sì ai referendum di giugno - Genova. Si svolgerà il 30 aprile a Pegli, dalle ore 18.00 all’arena degli artisti, il Change Festival organizzato da Arci Liguria, Genova che osa, Cgil Genova e Spi Genova. Una giornata dedicata a mus ... 🔗msn.com