Chanel sceglie Villa D' Este sul Lago di Como per presentare la collezione Cruise 2025-26 rinnovando così il legame con l' Italia

Chanel torna a sfilare in Italia e lo fa – ovviamente – in grande stile. Per la sfilata Cruise 25-26 ha scelto le sponde del Lago di Como, precisamente la storica Villa d'Este a Cernobbio. In attesa di vedere all'opera il nuovo direttore creativo Matthieu Blazy, la Maison francese rende omaggio all'Italia, fonte di ispirazione e cuore produttivo di Chanel. La sfilata di Chanel a ComoIl Lago di Como si conferma una delle mete più amate dal fashion system: in passato ha ospitato anche gli show di Dolce & Gabbana e Versace, mentre Louis Vuitton aveva preferito il Lago Maggiore. Mai come quest'anno, comunque, l'Italia è una grande passerella a cielo aperto: Gucci sfilerà a Firenze, Dior a Roma, MaxMara a Napoli.

