Champions League Inter i nerazzurri apparsi stanchi ma le altre semifinaliste corrono di più! Il dato

Champions League Inter, i nerazzurri apparsi stanchi, ma le altre semifinaliste corrono di più! Il dato La stanchezza dell’Inter è reale, ma non unica: tutte le semifinaliste di Champions League hanno giocato un numero simile di partite, eppure i nerazzurri appaiono oggi i meno brillanti, come visto contro la Roma. I dati riportati da la Gazzetta dello Sport confermano che i titolari nerazzurri non sono stati spremuti più di altri top club – ben 7 blaugrana hanno un minutaggio maggiore di Lautaro Martinez -, ma il calo fisico e mentale è evidente, soprattutto dopo la doppia sfida col Bayern. Il Barcellona in questa stagione ha già disputato 53 partite, l’Arsenal 52 come i nerazzurri e il PSG 51. L’obiettivo dichiarato della società è trasformare questa presenza continuativa su tutti i fronti da eccezione a regola, imparando però dagli errori di gestione della rosa. 🔗 Internews24.com - Champions League Inter, i nerazzurri apparsi stanchi, ma le altre semifinaliste corrono di più! Il dato , i, ma ledi più! IlLa stanchezza dell’è reale, ma non unica: tutte ledihanno giocato un numero simile di partite, eppure iappaiono oggi i meno brillanti, come visto contro la Roma. I dati riportati da la Gazzetta dello Sport confermano che i titolarinon sono stati spremuti più di altri top club – ben 7 blaugrana hanno un minutaggio maggiore di Lautaro Martinez -, ma il calo fisico e mentale è evidente, soprattutto dopo la doppia sfida col Bayern. Il Barcellona in questa stagione ha già disputato 53 partite, l’Arsenal 52 come ie il PSG 51. L’obiettivo dichiarato della società è trasformare questa presenza continuativa su tutti i fronti da eccezione a regola, imparando però dagli errori di gestione della rosa. 🔗 Internews24.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

LIVE Bayern Monaco-Inter 1-2, Champions League calcio 2025 in DIRETTA: Frattesi riporta avanti i nerazzurri! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 92? Fuori Lautaro Martinez, dentro Zalewski nell’Inter. 90? Goooooooooooooool, Frattesi, inserimento incredibile del centrocampista azzurro, Bayern Monaco-Inter 1-2. 88? Kane con il destro impegna Sommer, spinge il Bayern Monaco. 86? Gol di Muller, colpo di testa perfetto sul secondo palo, Bayern Monaco-Inter 1-1. 84? Boey manda sopra la traversa da fuori area. 🔗oasport.it

DIRETTA Champions League, Feyenoord-Inter 0-1: intervallo, nerazzurri avanti con Thuram! LIVE - Unica italiana qualificata agli ottavi di finale, la squadra nerazzurra affronta i giustizieri del Milan Reduce dal pareggio nello scontro diretto per lo scudetto contro il Napoli, con cui ha mantenuto il primo posto in classifica, un’Inter incerottata fa visita al Feyenoord nella partita d’andata degli ottavi di finale di Champions League. In piena emergenza soprattutto sulle fasce, Simone Inzaghi ha optato per una soluzione alternativa per far fronte alle assenze in contemporanea di Federico Dimarco, Carlos Augusto, Nicola Zalewski e Matteo Darmian. 🔗calciomercato.it

Feyenoord Inter, altra masterclass difensiva per la squadra di Inzaghi! Nessuna squadra come i nerazzurri in Champions League - di RedazioneFeyenoord Inter, altra masterclass difensiva per la squadra di Inzaghi! Nessuna squadra come i nerazzurri in Champions League. Il dato Cosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha voluto elogiare la fase difensiva dell’Inter, perfetta anche ieri nella sfida contro il Feyenoord: ALTRO CLEAN SHEET- «L’Inter, che ha eretto il suo fortino europeo a partire dalla difesa, ha resistito anche a Rotterdam, città che purtroppo conosce cosa significhi capitolare. 🔗internews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Inter, finale di Champions cercasi: l'ultimo atto vale oltre 130 milioni; Barcellona-Inter, aggiornamenti dopo il black-out in Spagna: per ora non cambia il programma dei nerazzurri; Blackout in Spagna, Barcellona-Inter a rischio? Il programma dei nerazzurri e la decisione dell'UEFA; Champions League, Inter-Bayern Monaco 2-2: nerazzurri in semifinale col Barcellona. 🔗Ne parlano su altre fonti

Champions League, Barcellona-Inter in chiaro: ecco dove vederla - Come ha stabilito l'AgCom la semifinale d'andata tra Barcellona e Inter sarà trasmessa dal canale Nove. Le ultimissime sulla formazione dei nerazzurri ... 🔗msn.com

Barcellona-Inter, aggiornamenti dopo il black-out in Spagna: per ora non cambia il programma dei nerazzurri - La squadra di Simone Inzaghi si allena in vista della semifinale di andata di Champions League, club e Uefa monitorano la situazione ... 🔗msn.com

Inter, verso il Barcellona in Champions: le news su infortunati e convocati - Si avvicina per l'Inter l'andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona, in programma al Montjuic mercoledì 30 aprile alle 21, con ritorno previsto una settimana dopo a San Siro. As ... 🔗sport.sky.it