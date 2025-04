Champions League il PSG sbanca Londra | Dembélé gela l’Arsenal

Laentra sempre di più nel suo vivo, con la due giorni valida per le semifinali d’andata che ha preso il via. La prima di queste è andata in scena oggi 29 aprile. Stiamo parlando del match tra Arsenal e PSG, che sono scese in campo alle ore 21:00 all’Emirates Stadium. L’incontro si è concluso con il risultato di 1-0 in favore dei parigini, abili a passare indenni in trasferta su un campo ostico.I campioni di Francia partono forte e passano in vantaggio al 5? minuto. Khvicha Kvaratskhelia serve Ousmane, che colpisce di mancino e batte David Raya. I londinesi tentano di reagire affidandosi a Gabriel Martinelli ma trovano davanti a loro un ottimo Gianluigi Donnarumma. Nella ripresa il copione sembra cambiare al 50?, con Mikel Merino che segna di testa. La rete, però, viene annullata per una posizione di fuorigioco. 🔗 Sololaroma.it