Champions League Arsenal-Paris SG 0-1

Paris St.Germain il primo atto della semifinale di Champions League con l' Arsenal. La squadra francese si è imposta 0-1 all'Emirates Stadium di Londra. Il ritorno, mercoledì prossimo a Parigi. Decide l'andata della semifinale il gol al 4' di Dembélé, che gira di prima col mancino un cross dell'ex Napoli Kvaratskhelia. Sul successo del Psg anche la firma di Donnarumma, autore di almeno un paio di parate determinanti, su Martinelli e Trossard. 🔗 22.55 In attesa di Barcellona-Inter, va alSt.Germain il primo atto della semifinale dicon l'. La squadra francese si è imposta 0-1 all'Emirates Stadium di Londra. Il ritorno, mercoledì prossimo a Parigi. Decide l'andata della semifinale il gol al 4' di Dembélé, che gira di prima col mancino un cross dell'ex Napoli Kvaratskhelia. Sul successo del Psg anche la firma di Donnarumma, autore di almeno un paio di parate determinanti, su Martinelli e Trossard. 🔗 Servizitelevideo.rai.it

