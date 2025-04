Cessione Yildiz la Juve ha fissato il prezzo

Yildiz può essere un pezzo pregiato del mercato estivo, con tanti estimatori soprattutto in Inghilterra. In attesa che qualcuno si faccia pubblicamente avanti, la Juve ha già stabilito la cifra per cedere il giovane attaccante.È stato una delle poche note positive della Juventus in questa stagione, per cui nessuno si sorprende che abbia attirato l’interesse di tante big straniere. Kenan Yildiz è al momento uno dei giovani attaccanti più promettenti del calcio europeo, considerando che il 4 maggio spegnerà appena 20 candeline. Dalla scorsa estate indossa la maglia numero 10 dei bianconeri, e al momento sta vivendo un’annata da 8 reti e 5 assist complessivi.Cessione Yildiz, la Juve ha fissato il prezzo. (LaPresse) TvPlay.itI piani della Juve sono chiaramente quelli di costruire attorno a lui la squadra del prossimo futuro, ma non si può escludere che anche il giovane turco possa lasciare Torino. 🔗 Tvplay.it - Cessione Yildiz, la Juve ha fissato il prezzo può essere un pezzo pregiato del mercato estivo, con tanti estimatori soprattutto in Inghilterra. In attesa che qualcuno si faccia pubblicamente avanti, laha già stabilito la cifra per cedere il giovane attaccante.È stato una delle poche note positive dellantus in questa stagione, per cui nessuno si sorprende che abbia attirato l’interesse di tante big straniere. Kenanè al momento uno dei giovani attaccanti più promettenti del calcio europeo, considerando che il 4 maggio spegnerà appena 20 candeline. Dalla scorsa estate indossa la maglia numero 10 dei bianconeri, e al momento sta vivendo un’annata da 8 reti e 5 assist complessivi., lahail. (LaPresse) TvPlay.itI piani dellasono chiaramente quelli di costruire attorno a lui la squadra del prossimo futuro, ma non si può escludere che anche il giovane turco possa lasciare Torino. 🔗 Tvplay.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Yildiz Juve: minaccia cessione in estate? Fissato il prezzo per un’eventuale partenza, intanto il numero 10 ha questo desiderio per il futuro - di Redazione JuventusNews24Yildiz Juve: il club bianconero ha fissato il prezzo per un’eventuale partenza del gioiello turco, che intanto ha preso questa decisione Secondo quanto riferito dalla giornalista de La Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle, proseguono le voci attorno al futuro di Kenan Yildiz, con la Juve che avrebbe fissato il prezzo per un’eventuale partenza del suo numero 10. In caso di offerte da 70/80 milioni di euro, ecco che i bianconeri potrebbero decidere di privarsi del classe 2005. 🔗juventusnews24.com

Yildiz Juve, alcuni intermediari spingono per la sua cessione! Il 10 bianconero ha ribadito la sua volontà: e quella mossa di Elkann sarà decisiva - di Redazione JuventusNews24Yildiz Juve, alcuni intermediari spingono per la sua cessione: tutti gli ultimi aggiornamenti sul futuro del 10 bianconero Kenan Yildiz vuole restare alla Juve. Il talento turco, come riportato da Giovanni Albanese, ha ribadito la sua volontà nonostante alcuni intermediari stessero pensando a un possibile trasferimento nel calciomercato estivo. PAROLE – «Alcuni intermediari hanno prospettato a Yildiz un possibile trasferimento nel calciomercato estivo, il numero 10 della Juventus è stato molto chiaro: vuole rimanere in bianconero. 🔗juventusnews24.com

Yildiz titolare in Roma Juve? Tudor ha deciso sul numero 10: cosa succederà in attacco all’Olimpico - di Redazione JuventusNews24Yildiz sarà titolare in Roma Juve? Il tecnico Igor Tudor ha preso una decisione sul numero 10: cosa succederà in attacco all’Olimpico Questa sera, alle 20.45, allo Stadio Olimpico, la Juve di Igor Tudor affronterà la Roma di Claudio Ranieri in un big match cruciale per la corsa al quarto posto. Inquadrando le probabili formazioni della sfida, il tecnico croato si affiderà a Kenan Yildiz dal primo minuto anche contro i giallorossi. 🔗juventusnews24.com

Altre fonti ne stanno dando notizia

Juve, Yildiz a rischio cessione senza Champions: 3 club sul turco; Juventus: Yildiz al Bayern? Un’operazione che potrebbe convincere Giuntoli; Gazzetta - Yildiz può lasciare la Juventus: la strategia di Giuntoli per il mercato estivo e cosa cambierebbe senza Champions League; Tonali scalda la Juve: il triangolo di mercato con Yildiz e Fagioli. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Ricorso Juve Yildiz, la decisione del club dopo l’ufficialità della squalifica del bianconero per due giornate: tutti i dettagli - Ricorso Juve Yildiz, la decisione del club dopo l’ufficialità della squalifica: gli aggiornamenti sulla scelta dei bianconeri Sono ufficiali le due giornate di squalifica per Kenan Yildiz dopo la gomi ... 🔗juventusnews24.com

Yildiz squalificato, la decisione del Giudice Sportivo: quante partite salta - L'attaccante della Juventus è reduce dal rosso diretto rimediato nella vittoria per 2-0 contro il Monza nell'ultima giornata di campionato ... 🔗msn.com

Juve, Yildiz squalificato per due giornate: la decisione del giudice sportivo - Il giudice sportivo ha emesso il suo verdetto: due giornate di squalifica per Kenan Yildiz. Questa la sentenza in seguito alla gomitata rifilata a Bianco nel corso dei minuti di recupero del primo tem ... 🔗msn.com