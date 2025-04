Cesena vince 2-0 contro Cremonese e assicura la salvezza in Primavera 1

Cremonese0Cesena2Cremonese (3-5-2): Tommasi; Bassi, Prendi, Pavesi (25' st Zilio), Spaggiari, Thiandoum (15' st Nahrudnyy), Lottici Tessadri, Lordkipanidze (40' st Sivieri), Tosi (25' st Faye); Gabbiani, Bielo (25' st Ragnoli Galli). All.: Pavesi.Cesena (4-3-1-2): Montalti; Abbondanza (40' st Greco), Zamagni, Dolce, Domeniconi; Ronchetti (40' st Biguzzj), R. Campedelli, Ghinelli; Giovannini (25' st Papa Wade); Tosku (20' st Tampieri), Pierini (25' st Galvagno). All.: N. Campedelli.Arbitro: Cappai di Cagliari.Reti: 5' st Tosku, 47' st Domeniconi.Note: ammoniti Tosi, Abbondanza, Prendi, Domeniconi, Perini; angoli 3 pari.Missione compiuta: la vittoria conquistata sul campo della Cremonese ha matematicamente messo al sicuro la salvezza del Cesena che quindi la prossima stagione la disputerà di nuovo in Primavera 1.

