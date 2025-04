Cesena a Mantova | due mesi senza vittorie sfida cruciale per i playoff

senza vittoria, ovvero due mesi esatti dall’ultimo hurrà. Giovedì primo maggio quando il Cesena scenderà in campo al ’Danilo Martelli’ di Mantova saranno trascorsi sessanta giorni giusti giusti dal successo datato 1 marzo sulla Salernitana: fu 2-0 firmato Prestia e Antonucci, prodezze giunte dopo il rigore parato da Klinsmann. Nei successivi sei match sono arrivati i quattro pareggi contro Brescia, Spezia, Sudtirol e Frosinone e le due sconfitte, entrambe al Manuzzi, contro Juve Stabia e Sassuolo.Un’astinenza dal bottino pieno eguagliata, in questo momento, solo dal Cittadella: anche i veneti hanno infatti incassato gli ultimi tre punti alla 28° giornata, quella che ha aperto il mese di marzo. Per loro fu 1-0 sul campo della Juve Stabia, dopodiché solo due pareggi e quattro sconfitte, con la situazione di classifica che è precipitata dall’undicesima posizione a ridosso della zona playoff, all’attuale penultimo posto che vale la retrocessione diretta. 🔗 Ilrestodelcarlino.it - Cesena a Mantova: due mesi senza vittorie, sfida cruciale per i playoff Sei partitevittoria, ovvero dueesatti dall’ultimo hurrà. Giovedì primo maggio quando ilscenderà in campo al ’Danilo Martelli’ disaranno trascorsi sessanta giorni giusti giusti dal successo datato 1 marzo sulla Salernitana: fu 2-0 firmato Prestia e Antonucci, prodezze giunte dopo il rigore parato da Klinsmann. Nei successivi sei match sono arrivati i quattro pareggi contro Brescia, Spezia, Sudtirol e Frosinone e le due sconfitte, entrambe al Manuzzi, contro Juve Stabia e Sassuolo.Un’astinenza dal bottino pieno eguagliata, in questo momento, solo dal Cittadella: anche i veneti hanno infatti incassato gli ultimi tre punti alla 28° giornata, quella che ha aperto il mese di marzo. Per loro fu 1-0 sul campo della Juve Stabia, dopodiché solo due pareggi e quattro sconfitte, con la situazione di classifica che è precipitata dall’undicesima posizione a ridosso della zona, all’attuale penultimo posto che vale la retrocessione diretta. 🔗 Ilrestodelcarlino.it

Su altri siti se ne discute

Zona rossa, scatta la proroga: altri 30 giorni nell'area della stazione. In due mesi 13mila identificazioni e 41 allontanamenti - PADOVA - La zona rossa a Padova è stata prorogata di un mese. Per altri 30 giorni dunque l'area attorno alla stazione ferroviaria vedrà attivo il provvedimento prefettizio promosso... 🔗ilgazzettino.it

Rapina nel minimarket a Torino San Salvario, i due autori arrestati dopo quattro mesi e mezzo - Poco prima della mezzanotte dello scorso 27 settembre 2024, il proprietario del minimarket di via Madama Cristina 95/D a Torino, insieme a un suo collaboratore, erano stati rapinati da due uomini uno dei quali armato di pistola, uno a volto coperto e l’altro con cappuccio della felpa abbassato... 🔗torinotoday.it

Omicidio di Suzzara, l’agguato a Francesco Capuano nel garage: dopo due mesi ancora nessun responsabile - Ancora non è stato trovato il responsabile della morte di Francesco Capuano, pensionato freddato a colpi di pistola nel suo garage di Suzzara (Mantova) mentre la figlia era in casa, il 23 dicembre 2024. Il killer ha sparato con un silenziatore.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cesena a Mantova: due mesi senza vittorie, sfida cruciale per i playoff; Shpendi a Onda Bianconera: “La ‘Shpendipendenza’ non mi ha mai pesato, vogliamo i play-off”; Calcio Serie B – Il Mantova cade male a Cesena: 4-2; Serie B: il Cesena in 10 riprende il Bari, vince la Juve Stabia. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Cesena a Mantova: due mesi senza vittorie, sfida cruciale per i playoff - Il Cesena affronta il Mantova dopo due mesi senza vittorie, cercando di rientrare in zona playoff e allontanare il rischio retrocessione. 🔗ilrestodelcarlino.it

Mantova contro il Cesena senza Brignani e Bani - Due squalifiche per il Mantova in vista del match del 1° maggio al Martelli contro il Cesena. Il giudice sportivo ha fermato per un turno il ... 🔗corriereromagna.it

Rianimato anche un Cesena che non vinceva in casa da due mesi e mezzo. Se si perde anche giocando bene... - Finisce così, con il Cesena che torna a vincere al Manuzzi dopo oltre due mesi e mezzo e la Salernitana che torna a casa a mani vuote, scivolando in penultima posizione. 🔗tuttosalernitana.com