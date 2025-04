Cesare Cremonini fisarmonica a Castelfidardo e pranzo di fronte al mare | Le Marche sono bellissime

Castelfidardo - Cesare Cremoninie Marche, l'amore è ormai conclamato. Il cantante si è concesso l'ennesima giornata marchigiana ("le Marche sono bellissime"), questa. 🔗 Corriereadriatico.it - Cesare Cremonini, fisarmonica a Castelfidardo e pranzo di fronte al mare: «Le Marche sono bellissime» , l'amore è ormai conclamato. Il cantante si è concesso l'ennesima giornata marchigiana ("le"), questa. 🔗 Corriereadriatico.it

Su altri siti se ne discute

Martina Maggiore: «Cesare Cremonini mi tradiva, ho trovato le sue chat con altre donne. Quando è finita, ero annientata dal dolore. Mi ero annullata per amore» - La ex del cantante lo ha rivelato in un’intervista e all’interno del suo libro Ma che stupida ragazza, nel quale parla del dolore dopo la fine di quella storia: «Ci sono voluti due anni per uscirne, sono stata in terapia, ho viaggiato» 🔗vanityfair.it

Cesare Cremonini ed Elisa lanciano il nuovo singolo estivo "Nonostante tutto" - ''Sai che a volte la felicità ti viene a cercare'', cantano all'unisono Cesare Cremonini ed Elisa, mentre pompa la cassa ''atomica'' ed esplode l'estate nel loro nuovo singolo decisamente destinato a scalare le hits e candidarsi tra i tormentoni estivi. Il ''Nonostante tutto'' del titolo, che viene ripetuto ossessivamente da Elisa nel ritornello senza infingimenti, non nasconde la consapevolezza di un periodo non certo facile per il mondo, ma con l'estate alle porte la parola che risuona di più nel nuovo, ballabilissimo, singolo è ''felicità''. 🔗quotidiano.net

Cesare Cremonini ed Elisa insieme con Nonostante tutto: testo e significato del nuovo singolo - Cesare Cremonini ed Elisa, due delle voci più amate del panorama musicale italiano, scelgono di fare un grande regalo ai fan e di celebrare la loro amicizia pubblicando Nonostante tutto, il loro nuovo singolo. Il pezzo, che li vede insieme ancora una volta, è il frutto di un lavoro condiviso e di un incontro artistico tra due delle voci più riconoscibili della discografia italiana in un racconto di resilienza e riflessione verso la felicità. 🔗dilei.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Cesare Cremonini, fisarmonica a Castelfidardo e pranzo di fronte al mare: «Le Marche sono bellissime» - CASTELFIDARDO - Cesare Cremoninie Marche, l'amore è ormai conclamato. Il cantante si è concesso l'ennesima giornata marchigiana ... 🔗msn.com