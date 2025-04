Cesano Maderno continuano le ricerche per l' uomo scomparso nel parco

ricerche dell'uomo scomparso all'interno del parco delle Groane. L'uomo di 48 anni sarebbe stato visto entrare nel parco da via Don Luigi Orine, a Cesano l'ingresso dell'Oasi Lipu, nelle prime ore di domenica mattina 26 aprile. Da quel momeno in poi si sono perse le sue. 🔗 Monzatoday.it - Cesano Maderno, continuano le ricerche per l'uomo scomparso nel parco Sono ancora in corso ledell'all'interno deldelle Groane. L'di 48 anni sarebbe stato visto entrare nelda via Don Luigi Orine, al'ingresso dell'Oasi Lipu, nelle prime ore di domenica mattina 26 aprile. Da quel momeno in poi si sono perse le sue. 🔗 Monzatoday.it

Scomparso un uomo da Cesano Maderno, ricerche in corso nei boschi: “Non torna a casa da giorni” - Questa mattina, lunedì 28 aprile, i vigili del fuoco di Monza e Brianza hanno avviato le ricerche nell'area boschiva del parco delle Groane per la scomparsa di un uomo di 48 anni residente Cesano Maderno. Al momento, gli investigatori non escludono nessuna ipotesi.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Scomparso un uomo a Cesano Maderno: “Non è rientrato a casa”. Ricerche al Parco delle Groane, anche con droni e cani molecolari - Cesano Maderno (Monza e Brianza), 28 aprile 2025 – È dalla notte tra domenica 27 e lunedì 28 aprile 2025 che si sono mobilitati i Carabinieri e squadre del Comando di Monza e Brianza dei Vigili del Fuoco, a Cesano Maderno (provincia di Monza e Brianza), per la ricerca di un uomo – di cui al momento non si conoscono l'età e la nazionalità – che nelle scorse ore non ha fatto rientro a casa. A segnalare il mancato rientro dell'uomo è stata una telefonata che è pervenuta al 112 nella serata di ieri, domenica 28 aprile. 🔗ilgiorno.it

Cesano Maderno, ricerche in corso nel parco delle Groane per una persona scomparsa - Sono ore di ansia e mobilitazione a Cesano Maderno. Dalle prime ore di questa notte, lunedì 28 aprile, le squadre dei vigili del fuoco del comando di Monza e Brianza sono impegnate senza sosta nella ricerca di una persona scomparsa da ieri. Stando alle prima informazioni raccolte dalla... 🔗monzatoday.it

