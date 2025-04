Centrodestra toscano Un portavoce per tutti Capecchi all’unanimità

Capecchi, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, il nuovo portavoce dell’opposizione del consiglio regionale toscano. La nomina è arrivata all’unanimità dall’assemblea delle opposizioni, con il Centrodestra che ha votato compatto in favore del consigliere pistoiese. "Sono molto soddisfatto per questa elezione – ha dichiarato Capecchi – che rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, in particolare come presidente della Commissione Controllo".Il consigliere ha inoltre voluto esprimere la propria gratitudine al capogruppo di FdI, Vittorio Fantozzi, e a tutto il partito, così come ai colleghi di Lega e Forza Italia, sottolineando anche la presenza simbolica della consigliera Silvia Noferi, ex Movimento 5 Stelle, "segno – ha detto – dell’apprezzamento per il dialogo istituzionale portato avanti al di là delle appartenenze politiche". Lanazione.it - Centrodestra toscano. Un portavoce per tutti. Capecchi all’unanimità Leggi su Lanazione.it PISTOIA È Alessandro, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, il nuovodell’opposizione del consiglio regionale. La nomina è arrivatadall’assemblea delle opposizioni, con ilche ha votato compatto in favore del consigliere pistoiese. "Sono molto soddisfatto per questa elezione – ha dichiarato– che rappresenta un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, in particolare come presidente della Commissione Controllo".Il consigliere ha inoltre voluto esprimere la propria gratitudine al capogruppo di FdI, Vittorio Fantozzi, e a tutto il partito, così come ai colleghi di Lega e Forza Italia, sottolineando anche la presenza simbolica della consigliera Silvia Noferi, ex Movimento 5 Stelle, "segno – ha detto – dell’apprezzamento per il dialogo istituzionale portato avanti al di là delle appartenenze politiche".

