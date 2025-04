Centro sportivo del Napoli a Qualiano? Il sindaco De Leonardis chiarisce | Al momento nessuna novità ufficiale

Negli ultimi giorni sono emerse numerose indiscrezioni circa la possibile realizzazione del nuovo Centro sportivo del Napoli a Qualiano, alimentate da alcune anticipazioni pubblicate da Il Mattino. La notizia ha generato un'ondata di interesse da parte dei media, tra radio, TV e testate giornalistiche, desiderosi di ottenere conferme o smentite ufficiali. In risposta, uno dei protagonisti della vicenda ha scelto di intervenire direttamente per chiarire la situazione. Con un messaggio improntato alla trasparenza e al rispetto verso il mondo dell'informazione, ha voluto ribadire il proprio impegno alla chiarezza e alla collaborazione con la stampa. «Ho sempre avuto un rapporto trasparente e collaborativo con la stampa – ha affermato – e continuerò ad essere disponibile come lo sono sempre stato».

Napoli, l’ipotesi Qualiano è la più accreditata per il centro sportivo e quella che convince di più De Laurentiis - Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe scelto la zona per il nuovo centro sportivo. L’ipotesi più accreditata e quella che convince De Laurentiis è Qualiano. Al momento però si è fermi alla fase di interlocuzione e delle valutazioni approfondite. Leggi anche: Senza il Napoli l’impero De Laurentiis sarebbe finito da tempo (Italia Oggi) Centro sportivo del Napoli a Qualiano: le parti sono nella fase dell’interlocuzione Sul Corriere del Mezzogiorno si legge: “La location è Qualiano, i terreni appartengono ai privati, i contatti ... 🔗ilnapolista.it

Sport. De Laurentiis punta su Qualiano per il nuovo centro sportivo del Napoli. Il sindaco De Leonardis: “sarebbe un grande onore” - Il presidente del Napoli esamina Qualiano come sede per un ambizioso progetto che potrebbe trasformare il territorio con investimenti e opportunità per il futuro Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha recentemente manifestato interesse per la realizzazione di un nuovo centro sportivo a Qualiano, un comune a nord di Napoli. Il progetto prevede un investimento minimo di 45 milioni di euro per la costruzione di una struttura che si estenderà su 25 ettari e comprenderà dieci campi da gioco, palestre, piscine, un centro benessere e una mini arena da 1. 🔗puntomagazine.it

Calcio Napoli, De Laurentiis sceglie Qualiano per il nuovo centro sportivo - Il patron del Calcio Napoli ha scelto Qualiano per realizzare il nuovo centro sportivo azzurro: decisiva l’accelerata degli ultimi giorni per chiudere l’accordo. Aurelio De Laurentiis ha scelto Qualiano per realizzare il nuovo centro sportivo del Calcio Napoli. A riportare la notizia è l’edizione odierna de ‘Il Mattino’. “Sono ormai a un passo dall’intesa – […] 🔗2anews.it

