Centro Artemisia inaugurata la struttura per accogliere le donne vittime di violenza

Centro Antiviolenza Artemisia, dell’Ambito del Piano di Zona S0101 è stato inaugurato ieri mattina a Nocera Superiore. La struttura è gestita dalla Cooperativa il Quadrifoglio, pensata come un luogo sicuro, per accogliere, ascoltare e sostenere tutte le donne vittime di violenza.Il Centro. 🔗 Salernotoday.it - Centro "Artemisia", inaugurata la struttura per accogliere le donne vittime di violenza IlAnti, dell’Ambito del Piano di Zona S0101 è stato inaugurato ieri mattina a Nocera Superiore. Laè gestita dalla Cooperativa il Quadrifoglio, pensata come un luogo sicuro, per, ascoltare e sostenere tutte ledi.Il. 🔗 Salernotoday.it

