Centri estivi | sette associazioni scelte dal Comune

sette le associazioni selezionate dal Comune di Grottammare per gestire i Centri estivi dei bambini e ragazzi d'età compresa fra i 3 ed i 17 anni. Vi è stata una manifestazione di interesse, con scadenza il 14 aprile, alla quale hanno risposto diversi sodalizi. L'apposita commissione, al termine dell'esame della documentazione richiesta, ha accolto le domande del Comitato territoriale C.S.I. di Ascoli Piceno; del Circolo Tennis fratelli Beretti; della Sport Smile: della Società cooperativa sociale Baby Azzurro; della Società cooperativa 'Capitani coraggiosi', della cooperativa sociale sportiva dilettantistica Polisportiva Gagliarda; della società sportiva Grottammare Calcio. Tutte queste realtà del Comune di Grottammare potranno offrire ai cittadini interessati il loro programma. La domanda di candidatura è stata accompagnata da un progetto educativo dettagliato, in linea con gli obiettivi di sviluppo psico-fisico e relazionale dei minori, per garantire un servizio adeguato alle diverse esigenze delle famiglie.

